Украинские боевики сделали попытку перейти в контрнаступление в направлении Черкасской Конопельки и Уланки в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Противник был своевременно выявлен, наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ», — отметили в ведомстве.

Российские военные отразили атаки ВСУ, населенные пункты находится под контролем ВС России. В результате украинская армия лишилась шести танков, трех машин разграждения, трех БМП и 14 боевых бронированных машин.

Ранее из-за удара ВСУ повредился газопровод высокого давления в Рыльском районе Курской области. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подтвердил, что из-за обстрела вспыхнул пожар. В результате ЧП никто не пострадал, огнеборцы ликвидировали возгорание. Из-за атаки без электричества остался один поселок.