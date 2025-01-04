На пути к Днепропетровску. Последние события в зоне СВО

Российским войскам удалось взять под контроль два населенных пункта в ДНР и приблизиться к Днепропетровской области. Ожесточенные бои идут на нескольких направлениях, но военкоры уверены в успехе кампании. 360.ru собрал все, что известно об обстановке в зоне СВО на 3 января.

Сводка Минобороны По официальным данным Минобороны, за прошедшую неделю под контроль России перешли населенные пункты Новотроицкое и Новооленовка в зоне ответственности группировки «Центр». Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю, «Юг» — заняла более выгодные рубежи, «Восток» — продолжила продвижение в глубину обороны противника.

Потери ВСУ с 28 декабря превысили 12 тысяч военнослужащих. Силы ПВО, кроме беспилотников и ракет, сбили самолет Су-27, а среди уничтоженной военными техники замечены пять американских самоходных артиллерийских установок Paladin, три немецких танка Leopard, британский бронетранспортер Saxon, несколько боевых машин пехоты Bradley и гаубиц М113 из США. В Курской области шли бои у населенных пунктов Бондаревка, Куриловка, Дарьино, Леонидово, Локня, Малая Локня, Нижний Клин, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Старая Сорочина, Погребки, Суджа и Черкасское Поречное. С августа ВСУ потеряли более 47,2 тысячи бойцов, за последние сутки — до 225 военнослужащих. Красноармейское направление Российским подразделениям удалось прорваться к Звереву в пригороде Красноармейска (украинское название — Покровск), а также закрепиться на западной и восточной окраинах Зеленого, сообщил военкор Юрий Котенок. Они взяли по одному опорному пункту на правом и левом флангах, а также подошли к населенному пункту с запада.

Наши подразделения проламывают укроповский фронт то на одном, то на другом участке. Идет неумолимое продвижение наших войск. Юрий Котенок Военкор

По самому Красноармейску усиленно работают российские FPV-дроны. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что подразделения группировки «Центр» атаковали на юге и юго-западе в направлении Котлина, на востоке устремились к трассе Покровск — Константиновка. Украинский DeepState подтвердил тактические успехи Вооруженных сил России в районе Волкова. Освобождение Курахова В перешедшем под контроль России Курахове продолжилась зачистка. Военные выискивают оставшихся в городе украинских бойцов. Военкор Котенок сообщил, что к северу на участке от Славянки до Шевченко войска надавили на оборонительный район ВСУ, прикрывающий Андреевку с востока. Со стороны Старых Терн и у южных окраин продолжился штурм Дачного. Неподалеку ведутся бои за Янтарное. Несмотря на попытки ВСУ контратаковать, российские военные продолжили улучшать позиции вокруг Великой Новоселки, сообщил Telegram-канал WarGonzo. Некоторые украинские военнослужащие предпочли сдаться в плен вместо того, чтобы продолжать бессмысленное сопротивление. Одновременно с зачисткой Курахова, по информации военкора Семена Пегова, российские войска продолжили развивать наступление на флангах и добились некоторых тактических успехов.

Фото: РИА «Новости»

По информации председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, российские войска вошли в Петропавловку. Для этого они взяли под контроль более семи квадратных километров территории. До Днепропетровской области российской армии осталось не более 18 километров. Военные уже освободили Нововасильевку, занялись зачисткой Славянки. Котенок заявил, что напряжение на Днепропетровском направлении ничуть не меньше, чем на соседних, особенно жарко на участке Нововасильевка — Успеновка —Новоалександровка — Надеждинка — Новоелизаветовка. ВС России в Харьковской области Российские военные занялись окружением Купянска с двух сторон. Упорные бои идут вокруг города, сообщил военкор Александр Сладков. ВСУ, по его словам, отошли в сторону Боровой, к Изюмскому району. Он предупредил о возможной активизации на этом направлении. Украинское командование предприняло попытки создать круговую оборону Изюма и Балаклеи. Для этого прибыла инженерная техника из Харькова. Однако, по оценкам Сладкова, серьезные фортификационные сооружения создать уже не получится.