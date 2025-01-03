Минобороны показало удар «Солнцепека» по опорнику ВСУ под Красноармейском

Укрепленный опорный пункт и центр управления беспилотниками украинских боевиков на Красноармейском направлении уничтожил удар тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Кадры с места опубликовала пресс-служба министерства обороны .

На опубликованных кадрах видно, как система выпустила сразу серию термобарических снарядов, которые успешно поразили цели.

В ведомстве уточнили, что после уничтожения укрепленного опорного пункта противника и центра управления беспилотниками открылась дорога для штурмовиков группировки «Центр», продвигающихся к Красноармейску (Покровску).

Ранее журнал Forbes сообщил, что переброшенная в район Покровска 155-я механизированная бригада ВСУ имени Анны Киевской не смогла сдержать наступление российских войск из-за массового дезертирства. По данным авторов, в результате нехватки личного состава подразделение понесло огромные потери.