Действующие в зоне спецоперации российские войска зашли в село Петропавловка Донецкой Народной Республики, находящееся к северу от Курахова. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координац и онного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что к Петропавловке российские военные вышли после освобождения более семи квадратных километров.

«Наши войска освободили свыше семи квадратных километров и вошли в Петропавловку», — заявил Рогов.

Собеседник агентства добавил, что после перехода Курахова под контроль российских войск к югу от города зачистили порядка пяти квадратных километров территории.

Об освобождении Курахова российскими силами в минувший вторник, 31 декабря, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

Командир 5-й бригады 51-й армии ВС России уточнил, что находившиеся в городе украинские боевики отступили на территорию промзоны, где находятся теплоэлектростанция и два завода. Он добавил, что российские военные в новогоднюю ночь провели полную зачистку территории.