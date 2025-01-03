Российские бойцы взяли в плен 46 украинских военных за неделю

За неделю российским военным удалось захватить в плен 46 бойцов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в сводке о проведении специальной военной операции.

Украинские военнослужащие попали в плен на линии боевого соприкосновения, уточнили в ведомстве. Подразделения «Юг» ВС России заняли более выгодные рубежи за период с 28 декабря по 3 января.

ВСУ лишились двух танков, потеряли 1745 военных и три склада боеприпасов. Также корабли Черноморского флота ликвидировали 11 украинских безэкипажных катеров.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что на Западе допускают скорый обвал обороны ВСУ. Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет помощи от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа.