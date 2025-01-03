Сложивший оружие украинский военный рассказал о добровольной сдаче в плен

Добровольно сдавшийся в плен военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Роман Хавалиц заявил, что добровольно сложил оружие после бегства командира. Он добавил, что все сослуживцы из его подразделения не хотели идти на фронт. Видео с его рассказом, предоставленное Минобороны, опубликовали «Известия» .

Хавалиц заявил, что в десантную бригаду, где он служил, по мобилизации набрали людей с очень плохим состоянием здоровья.

«Должны быть здоровые люди в десантной бригаде, а набрали таких, у которых зрение минус девять, у которых сколиоз, кто не может на ногах стоять, спина больная. Но никого это не волнует», — рассказал украинский военнопленный.

Он добавил, что решил добровольно сдаться в плен после двух суток на позиции под непрерывным огнем. По словам Хавалица, в ходе обстрела выжил только он и один офицер, который сбежал, как только ему представился удобный случай.

Оставшись один, украинский военный решил добровольно сдаться в плен.

«Положил оружие, вышел, потому что мне обещали, что никто не обидит. Спросили, не нужна ли помощь, по-человечески отнеслись», — добавил Хавалиц.

Министерство обороны в своей сводке о специальной военной операции заявило, что в период с 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года в плен попали 46 украинских военных, взятых на линии боевого соприкосновения.