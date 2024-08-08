Медийное наступление и вау-эффект. ВСУ понимали, что вылазка на Курскую область провалится

Украинские военные попытались прорваться в Курскую область, хотя изначально понимали, что операция обернется крахом. Политолог Михаил Павлив в интервью 360.ru заявил, что никакой серьезной военной цели вылазка ВСУ не преследовала, а теперь Владимир Зеленский рискует потерять власть в стране.

«Украинское командование должно понимать, что даже случайный краткосрочный успех обернется провалом. Войска вытеснят», — отметил он.

Медийный вау-эффект

Но череда неудач украинской армии на фронте ударила по имиджу Владимира Зеленского. В зоне спецоперации ВСУ то и дело пятятся назад, а это негативный для режима Зеленского внутренний тренд.

«Все чаще начинают винить Зеленского как верховного главнокомандующего. Конечно же, им этот тренд нужно было ломать, особенно ввиду гипотетических выборов. Поэтому предпринимаются такие медиа-наступления», — пояснил Павлив.

Главной задачей при нападении на Курскую область для ВСУ было создание медийного «вау-эффекта».

«Наверное, в случае исключительного успеха они рассчитывали доскочить даже до Курской АЭС. Ну вряд ли они всерьез рассматривали возможность туда дойти», — добавил политолог.