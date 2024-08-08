Медийное наступление и вау-эффект. ВСУ понимали, что вылазка на Курскую область провалится
Политолог Павлив: ВСУ напали на Курскую область ради медийного вау-эффекта
Украинские военные попытались прорваться в Курскую область, хотя изначально понимали, что операция обернется крахом. Политолог Михаил Павлив в интервью 360.ru заявил, что никакой серьезной военной цели вылазка ВСУ не преследовала, а теперь Владимир Зеленский рискует потерять власть в стране.
«Украинское командование должно понимать, что даже случайный краткосрочный успех обернется провалом. Войска вытеснят», — отметил он.
Медийный вау-эффект
Но череда неудач украинской армии на фронте ударила по имиджу Владимира Зеленского. В зоне спецоперации ВСУ то и дело пятятся назад, а это негативный для режима Зеленского внутренний тренд.
«Все чаще начинают винить Зеленского как верховного главнокомандующего. Конечно же, им этот тренд нужно было ломать, особенно ввиду гипотетических выборов. Поэтому предпринимаются такие медиа-наступления», — пояснил Павлив.
Главной задачей при нападении на Курскую область для ВСУ было создание медийного «вау-эффекта».
«Наверное, в случае исключительного успеха они рассчитывали доскочить даже до Курской АЭС. Ну вряд ли они всерьез рассматривали возможность туда дойти», — добавил политолог.
Покровители Зеленского
Несмотря на неудачи украинской армии на фронте, Зеленский остается у власти. Как отметил Павлив, пока политик имеет западную поддержку и защищен спецслужбами, «все у него будет хорошо».
«Другое дело, если все-таки вся ситуация пойдет по треку мирных переговоров, а Россия готова к ним на наших условиях, Зеленский будет неприемлемой стороной <…> Вероятно, его попросят на выход», — добавил он.
Пока же украинский лидер имеет определенные гарантии от Запада. В случае своего «хорошего поведения» он будет в безопасности и сохранит все, что успел награбить за время правления.
Ранее Украина объяснила нападение на Курскую область необходимостью «усиления своих переговорных позиций». Независимый аналитик Сергей Станкевич предположил, что это действительно так, ведь многомесячные отступления и утраты значительных территорий загнали республику в невыгодное положение для перехода к дипломатии. Нападение на российскую территорию было информационно-политической операцией.