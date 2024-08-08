Подоляк раскрыл цели атаки ВСУ на Курскую область

Подоляк: Украина атаковала Курскую область, чтобы усилить позицию на переговорах

Попытка украинских войск наступать на Курскую область может быть связана с желанием усилить переговорные позиции страны. Об этом сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона «Единые новости».

«Любой компромисс Россия воспринимает как твою слабость и готовность встать перед ней на колени», — заявил он.

Исходя из этого, Подоляк призвал «запугивать Россию».

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что ВСУ могут преследовать цель «закошмарить жителей России» и доказать перед возможными переговорами, что якобы могут наступать и захватывать территории.

Военный эксперт Евгений Михайлов тоже назвал действия украинских боевиков пиар-акцией.