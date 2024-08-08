«Придется отступать». Чего хотела добиться Украина, напав на Курскую область
Политолог Станкевич: ВСУ атаковали Курскую область, чтобы перейти к переговорам
Украина объяснила нападение на Курскую область необходимостью «усиления своих переговорных позиций». С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. И это тот случай, когда он сказал правду, отметил в интервью 360.ru политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.
«Никакого военного смысла в этой операции нет. Понятно, что позиции удержать в курском приграничье не получится. Вопрос только в том, три или четыре дня займет восстановление границы. Отступать украинской стороне придется, причем с потерями», — подчеркнул он.
Самая дорогая цена
Нынешние позиции крайне невыгодны украинской стороне для перехода к переговорам: многомесячные отступления, утраты значительных территорий.
«Важно понять, за что, собственно, они решили заплатить эту цену? Скорее всего, это информационно-политическая операция, которая имеет целью своеобразную подготовку почвы для перехода к дипломатии», — пояснил Станкевич.
«Уровнять картинку»
Боевыми действиями в Курской области Украина попыталась психологически и информационно «уровнять картинку». Показать, что ВСУ могут не только отступать и обороняться, но и наступать на коренную территорию России.
Это единственное рациональное объяснение операции, которая во всех смыслах абсолютно провальная.
Сергей Станкевич
Жесткие условия
Если переговоры в ближайшее время начнутся, то России все равно выдвинет Украине жесткое условие: внеблоковый и нейтральный статус. Имеется в виду не только невступление республики в НАТО, но и исключение любых угроз с украинской территории.
«Все остальные вопросы в той или иной степени обсуждаемы, открыты для дипломатической борьбы в ходе переговоров», — заключил аналитик.
Ранее политолог Сергей Марков предположил, что ВСУ надеялись «закошмарить жителей России» и доказать, что они якобы могут наступать и захватывать территории. Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала атаку кровавым терактом под циничное молчание Запада.