«Придется отступать». Чего хотела добиться Украина, напав на Курскую область

Украина объяснила нападение на Курскую область необходимостью «усиления своих переговорных позиций». С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. И это тот случай, когда он сказал правду, отметил в интервью 360.ru политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

«Никакого военного смысла в этой операции нет. Понятно, что позиции удержать в курском приграничье не получится. Вопрос только в том, три или четыре дня займет восстановление границы. Отступать украинской стороне придется, причем с потерями», — подчеркнул он.

Самая дорогая цена

Нынешние позиции крайне невыгодны украинской стороне для перехода к переговорам: многомесячные отступления, утраты значительных территорий.

«Важно понять, за что, собственно, они решили заплатить эту цену? Скорее всего, это информационно-политическая операция, которая имеет целью своеобразную подготовку почвы для перехода к дипломатии», — пояснил Станкевич.

«Уровнять картинку»

Боевыми действиями в Курской области Украина попыталась психологически и информационно «уровнять картинку». Показать, что ВСУ могут не только отступать и обороняться, но и наступать на коренную территорию России.