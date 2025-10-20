Купянск в осаде, Красноармейск в хаосе, ВСУ несут потери и бегут с позиций на такси. Что случилось в зоне СВО за неделю

Купянск и Красноармейск в осаде, боевики ВСУ бегут с позиций на такси, обвиняя во всем командование. Российские бойцы теснят противника по всем фронтам, уничтожая технику и личный состав, тогда как Зеленский продолжает сыпать угрозами «ничего России не дарить» и обещаниями «ничего не забыть». Что произошло в зоне СВО за неделю — в материале 360.ru.

Еще плюс 11 сел под контролем России Несмотря на заявления западной прессы, что линия фронта за последний год не претерпела изменений, российские войска продолжают ее «ломать», освобождая все новые территории от неонацистов. Российский триколор за неделю взвился над 11-ю населенными пунктами, еще несколько — на очереди, за них уже идут бои. Под контроль России перешли: Боровская Андреевка в Харьковской области — село к югу от Купянска и к западу от города Сватово в ЛНР;

Московское в ДНР — примыкает с востока к городу Димитров (Мирноград на украинский манер);

Балаган в ДНР — также примыкает к Димитрову;

Новопавловка в ДНР — село примыкает с юга к Красноармейску (Покровску) и Димитрову;

Алексеевка в Днепропетровской области — населенный пункт расположен к северу от границы с Запорожской областью;

Тихое в Харьковской области — село расположено к востоку от Волчанска, недалеко от границы с Россией;

Песчаное в Харьковской области — село находится к юго-востоку от Купянска;

Приволье в Днепропетровской области — находится в непосредственной близости от северной границы Запорожской области;

Плещеевка в ДНР — село находится недалеко от Клебан-Быкского водохранилища;

Полтавка в Запорожской области — село находится к юго-востоку от Запорожья и к юго-западу от Донецка;

Чунышино в ДНР — поселок расположен к северо-западу от Донецка и к западу от Горловки.

Бои за Купянск и хаос в Красноармейске Российские войска подступают к Димитрову, освобождая небольшие населенные пункты, прилегающие к нему. Штурмовики уже зашли в восточные районы города и развивают наступление в его жилых кварталах. Противник несет потери. Половина поселка Новоселовка в Краснолиманском районе ДНР в начале недели перешла под контроль ВС РФ. ПГТ расположен на реке Нетриус в 15 километрах от железнодорожной станции Славяногорск. Также российские войска расширили зону контроля у населенного пункта Дерилово в ДНР. В Дроновке в середине недели практически окружили группировку ВСУ, началась операция по освобождению села.

Фото: РИА «Новости»

На Константиновском направлении идут серьезные бои, российские части продолжают наступать и значительно продвинулись в районе Константиновки. Бойцы ВС России приближаются к Красному Лиману и продвигаются в черте Ямполя, который пока удерживают ВСУ. В районе Красноармейска российская армия повергает противника в панику, сея в рядах ВСУ хаос. Штурмовики атакуют в разных частях города, продвинулись уже к железной дороге. На Купянском направлении российские военные за неделю значительно расширили зону контроля, несмотря на сопротивление ВСУ. Идут непосредственно бои за Купянск.

Фото: РИА «Новости»

В Сумской области работает спецназ «Ахмат». Чеченское подразделение создало в регионе зону полного контроля, уничтожая всю технику и живую силу противника.

На участке 10-15 километров уже техника противника почти не ездит. Потому что мы сжигаем все, что там шевелится. Апти Алаудинов командир подразделения «Ахмат»

Печальную судьбу Купянска и Красноармейска предсказал и подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. «Прямо сейчас есть несколько ключевых участков фронта, которые вот-вот рухнут», — заявил военный еще в начале недели. Дэвис отметил, что напрасно на Западе надеются, что украинский конфликт позволит им еще долго вредить России.

Минус понтонная переправа и станция спецсвязи В Харьковской области российские войска уничтожили понтонную переправу в районе населенного пункта Гороховатка Изюмского района. ВСУ попытались ночью переправиться на восточный берег Оскольского водохранилища, но их движение заметили и пресекли. Противник лишился двух загруженных автомобилей и одного отделения личного состава. В Черниговской области сработали подпольщики. Они взорвали станцию спецсвязи ВСУ, чтобы помочь насильственно мобилизованным украинцам сбежать. Задачей подполья было внести хаос, и они с этим справились, полностью уничтожив термошкаф с оборудованием. Уничтожение вышки нарушило связь штаба с фронтовыми подразделениями, это одна из ключевых вышек в регионе.

Ударные дроны и «Кинжалы» в деле Массированный удар по Харькову В понедельник из-за массированного удара ВС РФ Харьков остался без света, в городе прогремели взрывы, начались пожары. Местные власти сообщили, что по городу прилетели управляемые авиабомбы. Один из взрывов прогремел в Слободском районе, позже сообщили о масштабном пожаре в Салтовском районе города. Электричество пропало во всем городе.

Фото: РИА «Новости»

В середине недели российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины, которая обеспечивает работы предприятий ВПК. Атака стала ответом на террористические действия Украины по гражданским объектам на территории России, заявили в Минобороны России. Для удара использовались высокоточные средства большой дальности — ракеты наземного, воздушного и морского базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники. Все поставленные задачи военные выполнили.

Аэродром под ударом В пятницу под удар российских ракетчиков попал военный аэродром в Кривом Роге. На нем базировались самолеты НАТО. Подпольщики сообщили о 15 взрывах. «Хорошо горит в районе Лозоватского райаэродрома на севере города, хранящего от пяти самолетов, в том числе и натовских. Также оттуда происходит массовый запуск дронов по южной части России: Крым, Краснодарский край, юг Ростовской области», — сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. В результате удара серьезно пострадал крупный железнодорожный узел с несколькими ангарами и складами, где хранилось вооружение. Новое оружие напугало ВСУ Военкоры сообщили, что по Николаеву впервые выпустили новые корректируемые авиабомбы. По данным украинской стороны, бомбу запустили с расстояния около 150 километров от цели. Ранее была информация, что российские военные ударили по объектам в Днепропетровске гибридом планирующей авиабомбы и ракеты, дальность которой составляет около 120 километров.

Фото: РИА «Новости»

Американское издание Military Watch Magazine сообщило, что российская армия начала применять в зоне СВО новую тактику, благодаря которой теперь невозможно перехватить самолеты МиГ-31И. Российские летчики поднимаются в небо с баз в далеком тылу, дозаправляются в воздухе и только потом запускают ракеты. Это позволяет также поразить цели значительно быстрее и с большей кинетической энергией, чем при запуске с земли. Знаменитые американские Patriot перехватывают лишь порядка 6% ударов МиГ-31 и систем «Искандер».

Укронацистов ликвидировали, документы конфисковали Минобороны рассказало, как российские бойцы без единого выстрела обезвредили группу боевиков ВСУ. Им удалось захватить разведданные, которые помогли освободить один из населенных пунктов. Пункт временной дислокации обнаружили на окраине поселка, украинские солдаты грузили коробки с документацией в легковой автомобиль. «По команде офицера личный состав штурмовой группы, использовав дымовые шашки, мгновенно рассредоточившись по разным флангам, без единого выстрела произвели захват боевиков. Связав и погрузив их в автомобиль, группа <…> на большой скорости покинула тыл врага, доставив ценные документы и троих пленных в штаб полка», — сообщили в Минобороны.

Фото: РИА «Новости»

В районе Красноармейска ВСУ лишились пункта управления БПЛА, несмотря на маскировку под жилой дом. Российские военные скомбинировали атаку ударного дрона «Молния-2» и FPV-дрона, полностью уничтожив объект с оборудованием и персоналом. Российские ФАБ-500 отработали по селу Коломийцы, в районе которого базировалось элитное подразделение ВСУ «Скала». В результате ударов оно частично уничтожено, много погибших и тяжелораненых военных, которых не спешат эвакуировать из зоны поражения. В районе села Алексеевка в Сумской области в плен российским частям попали двое украинских боевиков, под завязку загруженные наркотиками. Во время досмотра у них обнаружили свертки с наркотическими веществами и ампулы с неизвестными препаратами.

Кто виноват и что делать? ВСУ жалуются на жизнь Виноват Сырский? Западные СМИ продолжают дезинформировать читателей, заявляя чуть ли не о скорой победе ВСУ, однако сами украинские военнослужащие все чаще признаются, что ситуация на фронте для Украины тяжелая. Закономерно, что в тяжелой ситуации на фронте обвиняют командование. Бывший начальник штаба «Азова»* Богдан Кротевич заявил, что ситуация для ВСУ с каждым днем ухудшается из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского.

Фото: www.globallookpress.com

По словам Кротевича, в ВСУ активно лгут вышестоящему командованию и распределяют вооружение хаотично, а кроме того, действуют только реакционно вместо того, чтобы строить планы. Красноармейск попадет в окружение? Украинский военный Роман Кондратюк рассказал о сложной обстановке в районе Красноармейска (Покровска). На своей странице в соцсети он написал, что российская армия вернула контроль над селами Котлиное и Удачное, и небольшие группы солдат продвигаются к шахтоуправлению Покровское. Обстановку на фланге у Родинского военный ВСУ назвал крайне напряженной. По его словам, продвижение российской армии на этом участке может привести к оперативному окружению Красноармейска.

Фото: РИА «Новости»

По информации украинского издания, наземная группировка ВСУ в районе Купянска полностью отрезана от снабжения. Официальных комментариев об этом не поступало ни с украинской, ни с российской стороны. В Константиновке случился «переворот» — после бегства гражданской администрации власть в населенном пункте захватили военные. Мирным жителям приходится подчиняться боевикам. Потерь избежать не удалось Оперативное командование «Юг» ВСУ заявило, что две российские баллистические ракеты поразили территорию одного из подразделений Сухопутных войск Украины. Несмотря на объявленную тревогу и принятые меры безопасности, «потерь не удалось избежать полностью», сообщили в командовании.

Фото: РИА «Новости»

Но потери бывают не только «двухсотыми». Под Кривым Рогом семеро украинских боевиков сбежали с позиций на такси. Им пришлось пройти 17 километров, прежде чем удалось найти машину. Заплатить за проезд без блокпостов пришлось 10 тысяч гривен (около 19 тысяч рублей). Вот и все. Запад в печали Известный русофоб, редактор немецкой газеты Bild Джулиан Репке признал поражение ВСУ в Красноармейске. В субботу он отметил, что войска ВС РФ дошли уже до центра города, а украинские боевики массово сдаются в плен российским беспилотникам. На опубликованных кадрах видно, как солдаты ВСУ стоят на коленях с поднятыми руками. Украинский боевик с позывным Мучной признал, что если российские войска усилят напор, то «есть риск, что город сожмется в ловушку и превратится в зачистку в плотной застройке». Он заявил, что российские дроны висят над городом круглосуточно, «не дают ни укрыться, ни перевести дыхание».

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные аналитики отметили, что в Красноармейске при зачистке многоэтажек много солдат ВСУ погибли в засадах. Серая зона в городе расширяется, а ситуация для ВСУ ухудшается. «Если летом заходили российские „двойки-тройки“, то теперь ВС РФ действуют большими группами и стремятся закрепиться на позициях в городе. Детальная обстановка — неизвестна. Одним словом, хаос», — пожаловались украинские аналитики.

Фото: РИА «Новости»

Теперь их пятеро Российский оператор дрона с позывным Минус рассказал, как в их «полку» прибыло. С передовой в тыл эвакуировали кошку с пятью котятами. «Изначально это была кошка, она с нами уже четыре месяца, но недавно у нее появились котята — теперь их пятеро», — рассказал боец. Минус отметил, что на российских позициях часто живут кошки и собаки. Некогда домашние питомцы приходят из ближайших поселений, и за короткое время становятся для военнослужащих практически родными.