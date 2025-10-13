Массированный удар зафиксировали на Украине вечером 13 октября

Харьков остался без света после взрывов и пожара

Массированный удар нанесли по нескольким городам Украины вечером в понедельник, 13 октября. Наибольший ущерб получил Харьков, местные власти заявили о взрывах управляемых авиабомб, данные о беспилотниках поступили также из Киева.

По сообщениям харьковской администрации, в городе зафиксировали детонацию нескольких КАБов. Один из взрывов прогремел в Слободском районе.

В результате массированного удара свет исчез во всем городе. Позднее стало известно и о масштабном пожаре в Салтовском районе.

По словам главы Харьковской ОВА Игоря Терехова, удары пришлись по территории одного из инфраструктурных предприятий. В тот же день чиновник рассказывал и о другом ударе по Харькову.

Украинские воздушные силы также заявили о том, что наблюдают сразу несколько групп ударных дронов. Первые из них заметили над Украиной еще днем в понедельник, 13 октября.

После этого воздушная тревога распространилась на северные, восточные и южные области страны. Спустя несколько часов о беспилотниках начали сообщать уже местные администрации — говорили о дронах в Харькове и Чернигове, их видели также в Сумской области.

Воздушную тревогу объявили и в Киеве. Здесь утверждают, что к городу приближаются десятки беспилотников. Местных жителей призвали срочно пройти в укрытия.

В ночь на 11 октября Украину также трясло от взрывов.