ВС РФ ударили «Кинжалом» по газовым объектам Украины в ответ на теракты Киева

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые, по данным Минобороны, обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в сегодняшней сводке российского военного ведомства о проведении спецоперации.

В министерстве отметили, что атака стала ответом на террористические действия Украины по гражданским объектам на территории России. Для удара использовались высокоточные средства большой дальности — ракеты наземного, воздушного и морского базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.

По данным Минобороны, все заявленные цели были поражены, а поставленные задачи — выполнены.

Накануне ведомство отчиталось об установлении контроля над двумя населенными пунктами - Новопавловки в ДНР и Алексеевки в Днепропетровской области.