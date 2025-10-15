Бывший начальник штаба «Азова» пожаловался на ложь в ВСУ и тяжелую ситуацию

Для Украины на фронте из-за действий командования во главе с Александром Сырским сложилась «суперсложная» ситуация. Об этом заявил в интервью «Украинской правде» бывший начальник штаба «Азова»* Богдан Кротевич.

«С каждым днем ситуация с Вооруженными силами становится все хуже и хуже. Да, есть где-то какие-то хорошие моменты, но они не перекрывают того плохого, что происходит вокруг», — отметил он.

По словам Кротевича, в ВСУ активно лгут вышестоящему командованию и распределяют вооружение хаотично, а кроме того, действуют только реакционно вместо того, чтобы строить планы.

Ранее украинский военный Роман Кондратюк назвал критической ситуацию в районе Красноармейска (на Украине этот город называют Покровск).

* Запрещенная в России террористическая организация