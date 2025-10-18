Редактор немецкой газеты Bild, известный своими русофобскими взглядами Джулиан Репке заявил, что российские войска находятся в центре Красноармейска (Покровска). Дроны берут в плен украинских военных.

«К сожалению, вот и все. Украинские военные сдаются российским беспилотникам, а российские наземные войска находятся в центре Покровска», — написал он в соцсети.

Он опубликовал кадр из видео, где солдаты ВСУ стоят на коленях с поднятыми руками, сдаваясь в плен.

«Там двое парней… Да, остальные пятеро с ними погибли. Я не хотел показывать их тела. А в городе уже десятки, если не сотни русских», — добавил Репке в комментариях к посту.

Украинский боец с позывным Мучной сообщил «Страна.ua», что, если российские войска ускорят наступление и увеличат количество атак, «есть риск, что город сожмется в ловушку и превратится в зачистку в плотной застройке».

«Над городом постоянно висят вражеские дроны, которые работают круглосуточно — не дают ни укрыться, ни перевести дыхание», — сказал Мучной.

На Западе напрасно надеются, что украинский конфликт позволит им еще долго вредить России. По мнению подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, ситуация на фронте может резко измениться в пользу России уже в ближайшее время. Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Прямо сейчас есть несколько ключевых участков фронта, которые вот-вот рухнут», — отметил полковник три дня назад.

По его данным, российские войска могут прорвать фронт в районах Красноармейска и Купянска.

Ранее группировка войск «Центр» освободила Новопавловку. Село расположено к югу от Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда). За сутки на этом участке фронта противник потерял более 460 солдат, два бронеавтомобиля «Казак», пять машин и два орудия полевой артиллерии.