Сейчас переговоры нелегитимны. Когда Россия и Украина возобновят диалог?

При подписании документов между Россией и Украиной нельзя допустить ни одного промаха. Суверенитет соседней страны практически нулевой, поэтому без спонсорских средств конфликт завершится быстро, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Что сказал глава государства о переговорах и желании киевского режима продолжать боевые действия — в материале 360.ru.

Несколько дней назад Путин напомнил о существующем указе президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией. Он отмечал, что начавшийся при таких условиях диалог будет нелегитимным, а его итог в любой момент можно будет назвать незаконными. Как начинались переговоры России и Украины В беседе с Зарубиным российский лидер напомнил, что переговорный процесс стартовал сразу же после начала СВО.

Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему, что люди в ЛНР и ДНР не хотят быть в составе Украины. Уходите оттуда и все, на этом все закончится: никаких боевых действий, никакой войны. Владимир Путин президент России

Несмотря на публичные заявления Украина все же согласилась вести диалог еще в конце февраля 2022 года, добавил президент: начались контактные встречи в Белоруссии и Стамбуле.

Фото: митинг в Луганске в 2014 г. / Sergey Kovalev / Russian Look / Global Look Press

«Где-то в конце марта мы получили бумагу из Киева с подписью главы переговорной группы [Давида] Арахамии. И именно эти украинские предложения <…> легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле», — пояснил Путин.

На Западе считали, что невозможно подписывать мирный договор «с пистолетом у виска». На вопрос президента тогда заявили о необходимости отвести войска от Киева.

Для нас, в принципе, было ясно, что обман вполне возможен. <…> Тем не менее, исходя из соображений недопущения серьезного кровопролития, войны, мы на это согласились. <…> Вывод закончили 4 апреля, часть войск ушла через Белоруссию, а часть — прямо на территорию Российской Федерации. Владимир Путин

Бумагу, которую стороны согласовали в Стамбуле, сверстали уже 15 апреля. В этот момент российских войск у Киева уже не было, подчеркнул глава государства. Он также обратил внимание, что Россия, несмотря на спорные моменты, была готова реализовать документ.

Фото: РИА «Новости»

Представители Украины также предлагали рассмотреть вариант и поставить точку в вопросе личной встрече двух президентов.

Я согласился и с этим. Но из Киева поступила информация о том, что им нужно посоветоваться с союзниками, и они берут недельную паузу. <…> Как известно, приехал господин [Борис] Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании, наверняка с подачи бывшей американской администрации <…> и уговорили украинцев продолжать войну.

Сигнал о том, что киевский режим готов «воевать до последнего украинца», Россия после этого получила быстро.

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Может ли Россия вести переговоры с Зеленским Путин заметил, что указ о запрете на переговоры с Россией на Украине подписали в конце сентября 2022 года, в силу он вступил 4 октября — через полгода после согласования проекта мирного соглашения. «Поэтому говорить о том, что запрет на переговоры был введен, когда российские военные остались под Киевом, совершенно некорректно. По таким серьезным вопросам пытаться вводить в заблуждение мировое сообщество — тоже. Но это просто лишний раз подчеркивает то, с кем мы имеем дело», — сказал президент. Он также оценил попытки Зеленского оправдаться за запрет переговоров наличием теневых политических процессов.

Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности [Зеленский] не имеет права ничего подписывать. Но если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста. Владимир Путин

Вопрос, заметил Путин, касается окончательного подписания документов. Он должен гарантировать безопасность как России, так и Украины на длительную историческую перспективу.

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

«Здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости. <…> Но в соответствии с Конституцией Украины президент даже в условиях военного положения не имеет права на продление полномочий», — сказал российский лидер, напомнив, что по истечении пяти лет президентства они переходят к председателю Рады.

Юристам, по словам Путина, нужно подтвердить легитимность тех, кого Украина уполномочит подписывать какое-либо соглашение.

Если сейчас мы начнем вести переговоры, то они будут нелегитимны. <…> Когда нынешний глава режима <…> подписывал этот указ, он был легитимным президентом, а теперь не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем. Владимир Путин

Тем не менее, при желании можно закрыть любой вопрос юридического характера. Однако пока Россия, подчеркнул президент, такого стремления не видит.

Когда закончится спецоперация Путин заметил, что Украина не просуществует и месяца, если потеряет поддержку западных спонсоров. «Если прекратятся деньги и, в широком смысле, патроны, все закончится через месяц-полтора-два. В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой», — заявил глава государства. Путь к достижению мира, по его словам, прост. Путин напомнил, что в свое время посылал сигнал об этом покинувшему Белый дом Джо Байдену. «Есть желание — пожалуйста. И тогда они быстро найдут все юридические способы закрыть вопросы правового характера. В том числе и отменить этот указ о запрете переговоров», — заключил президент.