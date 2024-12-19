Путин назвал украинские органы власти нелегитимными

Глава Украины Владимир Зеленский и назначенные им органы власти нелегитимны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии .

Путин считает, что главная проблема киевского режима — это то, что целый ряд органов власти, в том числе руководство областей и силовых структур, сформирован президентом.

«Если нелегитимно само первое лицо, то все остальное тоже теряет свою легитимность», — сказал президент России.

Путин еще раз объяснил нелегитимность действующей киевской власти отсутствием в Конституции Украины положений о возможности продления полномочий президента даже в условиях военного положения.

«Есть только один орган власти — Рада, полномочия которого могут быть продлены без выборов в условиях военного положения», — добавил президент.

Официально президентские полномочия Владимира Зеленского завершились после 20 мая, но сам он заявил, что его пятилетний срок президентства еще не закончился. С тех пор на Украине обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов.