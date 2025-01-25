Зеленский захотел оправдаться за указ о запрете переговоров с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский словами об обстоятельствах объяснил свой указ о полном запрете на переговоры с руководством России и лично с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил ТАСС .

По словам Зеленского, в 2022 году по всей Украине распространилось большое количество сепаратистских каналов. Они оказывали влияние на политику страны, велись некие теневые переговорные процессы.

«Решение, почему я подписал этот указ. <… > Было много теневых политических процессов, вовлечены и наш депутатский корпус, и евродепутаты, и Соединенные Штаты. <… > Я это остановил. <… > Запретил кому угодно проводить переговоры», — пояснил Зеленский на брифинге с молдавским президентом Майей Санду.

Также Зеленский выразил надежду на участие европейских государств и США в «любых переговорах», касающихся завершения украинского конфликта. Позже глава Украины уточнил, как сообщило Reuters, что никаких рамок переговорного процесса стороны пока не установили.

Решение о «невозможности переговоров» с Путиным осенью 2022 года принял Совет национальной безопасности Украины. В октябре того же года украинский лидер Зеленский ввел это решение в действие.

В том же документе Зеленский утвердил обращение Украины к Североатлантическому альянсу с заявкой на вступление.