Путин: СВО завершится через два месяца, если закончатся спонсорство и патроны

Спецоперация завершится через полтора-два месяца при условии, если у Украины закончатся спонсорские деньги и патроны. Сроки и условия окончания СВО президент России Владимир Путин назвал в интервью журналисту Павлу Зарубину, сообщила пресс-служба Кремля.

«Они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги, и в широком смысле говоря, патроны. Все закончится через месяц, полтора-два», — сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что на данный момент в этом плане суверенитет Украины практически равен нулю. Кроме того, Путин пообещал выделить людей, если украинский лидер Владимир Зеленский захочет участвовать в переговорах с Россией.

Ранее Зеленский заявил о готовности провести переговоры с Путиным, если американский глава Дональд Трамп поможет в обеспечении безопасности Украины.