Киев и Одесса в огне. Россия нанесла удар возмездия

Украина перенесла одну из крупнейших воздушных атак за последние месяцы. Взрывы озарили небо Киева, Одесской и Харьковской областей, повреждены стратегические инфраструктурные объекты. О последствиях ударов — в материале 360.ru.

Групповой удар по Украине в ночь на 24 мая Минобороны России отчиталось о групповом ударе по выпускающему ракетное оружие и ударные БПЛА предприятию военно-промышленного комплекса Украины, центру радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявила пресс-служба.

Фото: Департамент по чрезвычайным ситуациям Киева / Telegram

Взрывы звучали в Одессе, Киеве, Обухове и Борисполе. Также цели были поражены в Днепропетровске, Павлограде, Запорожье и Изюме. Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины насчитало 14 баллистических ракет «Искандер» и 250 дронов разных типов. Мощные удары по Киеву Основной удар пришелся на Киев, над которым сбили шесть ракет и 245 дронов. Атака велась с трех направлений — через Броварский район на северо-востоке, Вышгородский на севере и Бориспольский на востоке. Система ПВО работала непрерывно.

Одна из самых массированных комбинированных атак на столицу. Враг совершенствует собственные тактики применения дронов, одновременно бьет баллистикой. Тимур Ткаченко Глава Киевской военной администрации

В Оболонском и Днепровском районах произошли взрывы, в Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах упали обломки. Столичный мэр Виталий Кличко сообщил об ударе по нежилому помещению в Святошинском районе — именно там находится авиазавод «Антонов» в структуре «Укроборонпрома», который, по информации российских военкоров, и стал одной из целей атаки. На этом предприятии ВСУ наладили производство дронов. Спутниковые снимки НАСА подтвердили поражение. Новый «Ланцет» в Одессе Групповой ракетный удар ОТРК «Искандер» по Одессе пришелся по складу контейнеров и контейнеровозу, который доставлял груз военного назначения в порт. В 100 контейнерах находились БЭКи, БПЛА и боеприпасы. После удара произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, которая вызвала сильный пожар.

Фото: РИА «Новости»

В Черноморске группа дронов-камикадзе налетела на позиции ПВО и пункт управления «Дельта-Лоцман» в окрестностях порта. Российские военные задействовали участвовал новый БПЛА, который украинская сторона окрестила новой разновидностью «Ланцета». О новинке почти ничего неизвестно. Военкор Юрий Котенок сообщил, что эти ударные дроны визуально действительно похожи на «Ланцет», но они имеют больший размер и усиленную боевую часть. Резервы ВСУ в Харьковской области Российские снаряды настигли складское помещение в Чугуевском районе, сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Объекты инфраструктуры повреждены в Купянском и Изюмском районах. По Харьковской области тоже прилетели дроны неизвестного типа. Синегубов сообщил о девяти неопознанных БПЛА. Целью удара в Изюме стали резервы ВСУ. Военкоры сообщили, что украинское командование планировало перебросить их под Купянск.