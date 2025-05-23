Утром в пятницу воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской и части Черкасской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба украинского министерства цифровой трансформации.

В столице республики сирены воздушной тревоги зазвучали в 07:49.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, спустя два дня после террористического акта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы.

Военные наносят удары по объектам военного управления, оборонной промышленности и связи на территории всей страны. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по социальной инфраструктуре и жилым домам.

Ранее появились фото кладбища техники ВСУ в «зубах дракона» в Сумской области.