ВС России нанесли высокоточный удар по предприятию украинского ВПК

В ночь на 24 мая ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что целями стали предприятие, которое выпускает ракеты и ударные беспилотники, центр радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. Удар наносили высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА.

«Цели достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — указали в Минобороны.

По данным военкоров, ВС России ударили по заводу «Антонов» в Киеве, который был одной из главных целей массированного удара. На нем производили дроны. Приведенные российским оборонным ведомством данные косвенно это подтверждают.