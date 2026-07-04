Падение города-крепости: как освобождали Константиновку

Дандыкин: ВСУ с освобождением Константиновки потеряли один из стержней в обороне

Фото: РИА «Новости»

Под полный контроль ВС России перешла расположенная в ДНР Константиновка — город, который Украина считала неприступным укрепрайоном. Чем важен этот населенный пункт и какие перспективы открывает его освобождение, разбирался 360.ru.

Какая группировка войск действовала в Константиновке

Об успехах российских военных президенту России Владимиру Путину доложили на совещании с руководством Генштаба на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

«Группировка противника была рассечена на отдельные очаги, которые уничтожались последовательно», — рассказал о ходе освобождения Константиновки командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис.

Глава государства подчеркнул, что взятие населенного пункта под контроль стало ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.

Освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Город — и мы с вами это хорошо знаем — является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса.

Владимир Путин

Президент отметил, что взятие Константиновки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску — другим укрепрайонам в Донбассе.

«Это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ», — сказал он в ходе совещания, поблагодарив военнослужащих за работу.

Чем важно освобождение Константиновки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что киевский режим не только козырял укреплением Константиновки, но и отчаянно врал Западу об успехах на поле боя.

«Как исступленно Зеленский заливал в уши западников ложь о якобы успехах на поле боя, чтобы еще нахапать денег и продержаться на плаву», — подчеркнула она в беседе с РИА «Новости».

По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, после освобождения города ВСУ лишились тылового обеспечения и оперативных ремонтных мастерских техники.

«Константиновка — это был важный тыловой узел. Там находились мастерские по оперативному ремонту техники, снабжающие ВСУ на фронте», — объяснил он агентству.

Фото: РИА «Новости»

С ним согласился капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с 360.ru он напомнил, что Славянско-Краматорская агломерация включает в себя большие населенные пункты в Донбассе.

«[Константиновка] — один из крупных промышленных объектов, занимает стратегическое положение с юго-запада, открывает дорогу непосредственно в населенный пункт Дружковка, и дальше Краматорск», — подчеркнул Дандыкин.

По его словам, теперь для ВС России открылись возможности как для захода в Дружковку, так и для дальнейшего продвижения к Краматорску, причем с разных направлений.

Вот в этом значение Константиновки. Неслучайно враг запретил отступать. <…> Вчера начальник Генштаба доложил, что город, как любят называть в Киеве, фортеция, освобожден.

Василий Дандыкин

ВСУ, обратил внимание собеседник 360.ru, потеряли один из стержней в обороне агломерации.

«Константиновка долгое время была самым главным логистическим хабом. <…> Оттуда резервы шли, боеприпасы, снаряжение. Теперь такой возможности нет», — сказал Дандыкин.

Интересно

В Минобороны подчеркнули, что Константиновка была одним из четырех городов-крепостей наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой, составляющими главную линию обороны ВСУ в Донбассе. Командование ВСУ до последнего отдавало приказы держать узел, сформировав для этого группировку численностью до 15,5 тысячи военнослужащих.

Укреплять город киевский режим начал еще с 2014 года, напомнил первый заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской. Фортификации системы оборонительных позиций активно наращивали после взятия под контроль Артемовска.

«Ее основу составляли отдельные укрепленные узлы, подготовленные к круговой и длительной обороне», — пояснил он.

Фото: РИА «Новости»

Военный специалист, публицист и историк Александр Широкорад заметил, что освобождение Константиновки играет и определенную психологическую роль в наступлении российских военных.

Теперь появилась возможность двигаться вперед — в сторону Краматорска и Славянска. <…> Взятие еще ряда сел и этих двух городов позволит освободить всю территорию ДНР полностью. Территория ЛНР уже освобождена. Дорога на Славянск фактически открыта.

Александр Широкорад

По его словам, боевой дух ВСУ падает, а в Киеве должны понять, что фронт идет на запад.

«И, как говорится, чем быстрее они сядут за стол переговоров, тем больше территорий останется у Украины», — заключил эксперт.

Как брали под контроль узлы обороны ВСУ в Константиновке

Узлы обороны в городе ВСУ выстроили в нескольких районах, ВС России брали их под контроль поэтапно, отмечали в Минобороны.

Фото: РИА «Новости»

Рудской обратил внимание, что в ходе операции Украина потеряла около 13,5 тысячи военнослужащих. Южная группировка российских войск охватила Константиновку с флангов и развила наступление в черте населенного пункта.

«ВСУ в очередной раз понесли значительные потери. <…> Они составили порядка 13,5 тысячи украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО», — перечислил он.

Константиновка находится под полным контролем ВС России, идет зачистка кварталов от мелких групп и одиночных боевиков противника. Общая площадь перешедшей территории составила более 66 квадратных километров.

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