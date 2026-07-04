Падение города-крепости: как освобождали Константиновку
Дандыкин: ВСУ с освобождением Константиновки потеряли один из стержней в обороне
Под полный контроль ВС России перешла расположенная в ДНР Константиновка — город, который Украина считала неприступным укрепрайоном. Чем важен этот населенный пункт и какие перспективы открывает его освобождение, разбирался 360.ru.
Какая группировка войск действовала в Константиновке
Об успехах российских военных президенту России Владимиру Путину доложили на совещании с руководством Генштаба на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.
«Группировка противника была рассечена на отдельные очаги, которые уничтожались последовательно», — рассказал о ходе освобождения Константиновки командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис.
Глава государства подчеркнул, что взятие населенного пункта под контроль стало ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
Освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Город — и мы с вами это хорошо знаем — является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса.
Владимир Путин
Президент отметил, что взятие Константиновки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску — другим укрепрайонам в Донбассе.
«Это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ», — сказал он в ходе совещания, поблагодарив военнослужащих за работу.
Чем важно освобождение Константиновки
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что киевский режим не только козырял укреплением Константиновки, но и отчаянно врал Западу об успехах на поле боя.
«Как исступленно Зеленский заливал в уши западников ложь о якобы успехах на поле боя, чтобы еще нахапать денег и продержаться на плаву», — подчеркнула она в беседе с РИА «Новости».
По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, после освобождения города ВСУ лишились тылового обеспечения и оперативных ремонтных мастерских техники.
«Константиновка — это был важный тыловой узел. Там находились мастерские по оперативному ремонту техники, снабжающие ВСУ на фронте», — объяснил он агентству.
С ним согласился капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с 360.ru он напомнил, что Славянско-Краматорская агломерация включает в себя большие населенные пункты в Донбассе.
«[Константиновка] — один из крупных промышленных объектов, занимает стратегическое положение с юго-запада, открывает дорогу непосредственно в населенный пункт Дружковка, и дальше Краматорск», — подчеркнул Дандыкин.
По его словам, теперь для ВС России открылись возможности как для захода в Дружковку, так и для дальнейшего продвижения к Краматорску, причем с разных направлений.
Вот в этом значение Константиновки. Неслучайно враг запретил отступать. <…> Вчера начальник Генштаба доложил, что город, как любят называть в Киеве, фортеция, освобожден.
Василий Дандыкин
ВСУ, обратил внимание собеседник 360.ru, потеряли один из стержней в обороне агломерации.
«Константиновка долгое время была самым главным логистическим хабом. <…> Оттуда резервы шли, боеприпасы, снаряжение. Теперь такой возможности нет», — сказал Дандыкин.
Интересно
В Минобороны подчеркнули, что Константиновка была одним из четырех городов-крепостей наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой, составляющими главную линию обороны ВСУ в Донбассе. Командование ВСУ до последнего отдавало приказы держать узел, сформировав для этого группировку численностью до 15,5 тысячи военнослужащих.
Укреплять город киевский режим начал еще с 2014 года, напомнил первый заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской. Фортификации системы оборонительных позиций активно наращивали после взятия под контроль Артемовска.
«Ее основу составляли отдельные укрепленные узлы, подготовленные к круговой и длительной обороне», — пояснил он.
Военный специалист, публицист и историк Александр Широкорад заметил, что освобождение Константиновки играет и определенную психологическую роль в наступлении российских военных.
Теперь появилась возможность двигаться вперед — в сторону Краматорска и Славянска. <…> Взятие еще ряда сел и этих двух городов позволит освободить всю территорию ДНР полностью. Территория ЛНР уже освобождена. Дорога на Славянск фактически открыта.
Александр Широкорад
По его словам, боевой дух ВСУ падает, а в Киеве должны понять, что фронт идет на запад.
«И, как говорится, чем быстрее они сядут за стол переговоров, тем больше территорий останется у Украины», — заключил эксперт.
Как брали под контроль узлы обороны ВСУ в Константиновке
Узлы обороны в городе ВСУ выстроили в нескольких районах, ВС России брали их под контроль поэтапно, отмечали в Минобороны.
- Частный сектор на юго-западе города, так называемый Украинский хутор, освобожден в середине июня штурмовиками 2-го мотострелкового батальона 4-й бригады, которые завершают его зачистку.
- Районы с плотной городской застройкой из высотных зданий — Южный и Второй — перешли под контроль подразделений бригады во второй половине мая.
- В районе Цинковый сосредотачивалась большая часть пунктов управления и мест запуска украинских БПЛА противника. Его освободили в начале июня штурмовые подразделения 3-го батальона бригады.
- Комплекс административных зданий с жилыми кварталами в микрорайоне Центральный взяли под контроль подразделения 1-го мотострелкового батальона 1465-го полка и 1-го батальона бригады в конце мая.
- Квартал на западе города — Красный городок — зачищен от боевиков подразделениями 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии также в конце мая.
- Промышленная зона металлургического комбината «Мегатекс» освобождена штурмовиками 78-го полка в начале июня.
- Территория завода «Автостекло» перешла под контроль России в ходе внезапных для противника наступательных действий 1-го батальона 1465-го полка бригады в конце мая.
- Бывший узел обороны ВСУ в районе железнодорожного вокзала освобожден подразделениями 72-й бригады 3-го армейского корпуса.
- В конце апреля штурмовыми группами 1-го мотострелкового батальона 1307-го полка 6-й мотострелковой дивизии занята территория завода «Стройстекло».
- Исторический центр города с малоэтажной застройкой и высотным кварталом был наиболее сложным для взятия за счет большого количества бункеров и огневых точек в подвалах домов. Зачищен подразделениями 3-го мотострелкового батальона 1307-го полка в середине июня.
- Промышленная зона завода утяжелителей на северо-востоке города освобождена в середине мая штурмовиками 1-го мотострелкового батальона 1442-го полка 6-й мотострелковой дивизии.
- Территория животноводческого комплекса на северо-восточной окраине города взята под контроль подразделениями 1-го мотострелкового батальона 1008-го полка в начале июня.
Рудской обратил внимание, что в ходе операции Украина потеряла около 13,5 тысячи военнослужащих. Южная группировка российских войск охватила Константиновку с флангов и развила наступление в черте населенного пункта.
«ВСУ в очередной раз понесли значительные потери. <…> Они составили порядка 13,5 тысячи украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО», — перечислил он.
Константиновка находится под полным контролем ВС России, идет зачистка кварталов от мелких групп и одиночных боевиков противника. Общая площадь перешедшей территории составила более 66 квадратных километров.