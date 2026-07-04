Дандыкин: ВСУ с освобождением Константиновки потеряли один из стержней в обороне

Под полный контроль ВС России перешла расположенная в ДНР Константиновка — город, который Украина считала неприступным укрепрайоном. Чем важен этот населенный пункт и какие перспективы открывает его освобождение, разбирался 360.ru.

Глава государства подчеркнул, что взятие населенного пункта под контроль стало ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.

«Группировка противника была рассечена на отдельные очаги, которые уничтожались последовательно», — рассказал о ходе освобождения Константиновки командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис.

Об успехах российских военных президенту России Владимиру Путину доложили на совещании с руководством Генштаба на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

Освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Город — и мы с вами это хорошо знаем — является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса.

«Это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ», — сказал он в ходе совещания, поблагодарив военнослужащих за работу.

Президент отметил, что взятие Константиновки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску — другим укрепрайонам в Донбассе.

Чем важно освобождение Константиновки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что киевский режим не только козырял укреплением Константиновки, но и отчаянно врал Западу об успехах на поле боя.

«Как исступленно Зеленский заливал в уши западников ложь о якобы успехах на поле боя, чтобы еще нахапать денег и продержаться на плаву», — подчеркнула она в беседе с РИА «Новости».

По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, после освобождения города ВСУ лишились тылового обеспечения и оперативных ремонтных мастерских техники.

«Константиновка — это был важный тыловой узел. Там находились мастерские по оперативному ремонту техники, снабжающие ВСУ на фронте», — объяснил он агентству.