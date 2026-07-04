За время операции российской армии по освобождению Константиновки противник потерял 13,5 тысячи военнослужащих и почти две тысячи единиц техники. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской на брифинге.

Рудской отметил, что командование принуждало украинских солдат до последнего держать оборону, чтобы произвести впечатление на западных кураторов.

«В результате демонстрации таких мнимых успехов ВСУ в очередной раз понесли значительные потери», — подчеркнул генерал-полковник.

Помимо живой силы, это 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба заявил, что Константиновка была одним из четырех городов-крепостей в Донбассе.