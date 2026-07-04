Минобороны назвало Константиновку одним из 4 городов-крепостей в Донбассе

Освобождение Константиновки в ДНР стало важным успехом для российских военных, она была одним из четырех городов-крепостей в Донбассе. Об этом на брифинге в Минобороны заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

По его словам, наряду с Дружковкой, Краматорском и Славянском она составляла ключевую линию обороны боевиков в регионе.

«Это индустриальный и логистический узел, который является ключом к последнему оплоту киевского режима в Донбассе — Краматорско-Славянской агломерации», — подчеркнул Рудской.

Начальник оперативного управления добавил, что Константиновка была наиболее эшелонированным районом обороны ВСУ. Киевский режим придавал городу особый символизм и присвоил статус героя в 2025 году.

«Основу Константиновки составляли отдельные укрепленные узлы, подготовленные к круговой обороне», — отметил он.

Всего для удержания контроля над Константиновкой и окрестностями ВСУ сформировали группировку из семи бригад. Там работали 45 батальонов боевиков общей численностью до 15,5 тысячи человек.

В их число входили националистические формирования из состава отдельной штурмовой бригады национальной полиции «Лють», а также наиболее боеспособные подразделения ВСУ, имеющие на вооружении оружие и тяжелую технику западного производства.

«Командование ВСУ, не жалея жизней солдат, до последнего отдавало приказы держать узел обороны. Киевский режим пытался убедить кураторов в якобы способности войск остановить продвижение российской армии», — заключил Рудской.

Исходя из важности Константиновки, киевский режим начал с 2014 года создавать в городе укрепленную систему оборонительных позиций и продолжил наращивать фортификационное оборудование после падения Артемовска.

Президент России Владимир Путин отмечал, что взятие Константиновки играет важную роль в достижении целей СВО.