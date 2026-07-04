Силы «Центра» взяли линию обороны, которую Киев считал неприступной

Силы российской группировки войск «Центр» перешли мощную линию обороны, которую украинские власти считали неприступной. Об этом сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС России Сергей Рудской .

«Соединения группировки войск „Центр“ преодолели мощный оборонительный рубеж, который возводился противником с 2014 года и считался им неприступным», — заявил он.

По словам Рудского, теперь войска «Центра» развивают наступление в северном направлении. Передовые отряды уже подошли к Доброполью и Анновке.

Также сотрудник Генштаба сообщил, что освобожденная Константиновка была одним из четырех городов-крепостей в Донбассе. Наряду с Дружковкой, Краматорском и Славянском она составляла ключевую линию обороны боевиков в регионе.