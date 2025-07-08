Медведев сравнил риторику Трампа о России и Украине с качелями

Президент США Дональд Трамп «катается на любимых политических качелях», когда делает заявления о России и Украине. Об этом сообщил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

Он прокомментировал противоречивые высказывания американского лидера о переговорах с президентом Владимиром Путиным. Трамп то говорил, что доволен диалогом, то сообщал о своем разочаровании. Также глава Белого дома сначала обещал не поставлять Украине оружие, а затем взял свои слова назад, напомнил Медведев.

«Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий», — подчеркнул политик.

Он добавил, что Россия должна продолжать спецоперацию, возвращать свои территории и работать на победу.

Ранее Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил намерение отправить ВСУ дополнительные партии вооружений. Когда именно США передадут Украине помощь, он не уточнил.