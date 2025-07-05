Президент США Дональд Трамп намерен быстро положить конец украинскому конфликту. Для этого он пытается нормализовать отношения с Россией и давит на Украину, сообщил британский журнал Spectator.

«Администрация Трампа, возможно, нашла самый быстрый способ положить конец конфликту — облегчить победу России», — отметили в публикации.

Глава киевского режима Владимир Зеленский не смог убедить Трампа отправить ВСУ больше зенитных ракет Patriot. В итоге часть оружия попала в Польшу или была возвращена обратно.

По мнению автора статьи, Зеленский сделал все, о чем просил Трамп. Речь идет о сделке по добыче редкоземельных металлов. Несмотря на это, Украина все равно осталась без дополнительного финансирования на покупку оружия.

Зеленский и Трамп подписали сделку 30 апреля в Вашингтоне. Документ предусматривает полный доступ американцев к украинским недрам и раздел дохода от их реализации. Украина не получила никаких гарантий военного характера.