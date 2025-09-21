21 сентября 2025 01:56 Ночной армагеддон на Украине: заводы и нефтебазы поглотил огонь. Хроника СВО за 20 сентября ВС РФ за сутки 20 сентября разгромили несколько заводов и нефтебазу на Украине 0 0 0 Фото: Patryk Jaracz/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Спецоперация

Ракеты

Пожары

Беспилотники

Взрывы

ВСУ

Оружие

Украина

Заводы

Промышленность

В субботу российская армия нанесла массированный удар по заводам и другой инфраструктуре на Украине, в ход пошли крылатые ракеты и беспилотники. Противник лишился нескольких промышленных предприятий и нефтебазы. Какими еще событиями отметился этот день в зоне СВО — в материале 360.ru.

Ночная огненная феерия Самый массированный удар нанесли в ночь на 20 сентября. Глава киевского режима Владимир Зеленский посчитал, что российские войска в операции использовали более 40 ракет и почти 600 беспилотников. Под удар попали Днепропетровск, Николаевская, Черниговская, Киевская, Сумская, Одесская и Харьковская области. В Днепропетровске прилетело по Южному машиностроительному заводу и заводу «Полимермаш». В городе наблюдалось огненное зарево, были перебои с электричеством. По «Южмашу» запустили не менее четырех ракет «Искандер», одна из которых поразила ангар с жидкостными ступенями ракеты-носителя «Циклон-4М» и оборудованием, задействованным в интеграции беспилотников на базе ракетных блоков.

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Не менее восьми ударных дронов прилетели по НПО «ДенпроПресс», который специализируется на производстве броневых заготовок и деталей для танковой промышленности. В результате удара уничтожен термический цех и производственная зона с гидравлическими прессами. Ракета поразила литейный цех компании «Первая литейная» в Елизаветовке, на предприятии «Агросоюз» разгорелся крупный пожар. В Змиеве на филиал корпорации «ЭлКор» обрушились три управляемых авиабомбы и около десятка беспилотников. В Харькове от массированного удара пострадало предприятие «Хартрон» — ключевой разработчик систем управления и наведения для ракетной, авиационной и космической техники.

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Мощный удар по предприятию, на котором занимались разработками ракетных комплексов «Сапсан», нанесли высокоточным оружием большой дальности, включая авиацию и наземные системы, а также ударные беспилотники. Под удар также попали предприятия ВПК Украины, на которых производят многоцелевые ударные и разведывательные дроны, роботизированную боевую технику, перехватчики и барражирующие боеприпасы. Взрывы также прогремели в Николаеве, Киеве, Борисполе и Павлограде.

Фото: РИА «Новости»

Днем не давали расслабиться Днем 20 сентября российские «Герани» нанесли удар по нефтебазе в Черниговской области. На территории разгорелся мощнейший пожар. Удар пришелся по резервуарам, откуда ВСУ доставляли топливо моторизованным и танковым подразделениям в Сумской области. Также беспилотники нанесли поражение транспортной инфраструктуре в Чернигове. Ракеты «Искандер» уничтожили позицию зенитного комплекса С-300 ВСУ в населенном пункте Прогресс в Черниговской области. На месте, где стоял ЗРК, произошла вторичная детонация и возгорание. Также российские войска ликвидировали радиолокационную станцию РПН, две пусковые установки, кабину боевого управления и два автомобиля.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Расчеты FPV-дронов поразили бронемашину «Гюрза» азербайджанского производства около населенного пункта Заречное на Рубцовском направлении. Удары наносили FPV-дроны Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» ББМ. Система объективного контроля зафиксировала, что техника сгорела дотла. В Николаевской области прилеты зафиксировали по складу с боеприпасами и базе ВСУ. В Снигиревском районе прилетело три раза, один из них по складу с боекомплектом. «Слышно было, и земля качнулась даже в Баштанке. Есть сильный прилет в расположение ВСУ», — сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. Из места дислокации ВСУ вывезли не менее двух грузовиков с телами погибших бойцов. Число уничтоженных военнослужащих превысило 50 человек, предположил Лебедев.

Фото: РИА «Новости»

Остались без снабжения На Запорожском направлении российские десантники полностью блокировали снабжение 128-й штурмовой бригады украинской военной разведки, противник остался без продовольствия и воды. «Есть даже точки <…>, где находится еще подразделение ГУР, <…> которым не то, что уже нечего пить, они пьют свою мочу», — рассказал командира отдельного отряда специального назначения с позывным Викинг.

Фото: РИА «Новости»

Логистику ВСУ полностью разрушили. Если раньше ежедневно на позиции прибывало четыре-пять машин с провизией, то сейчас поставки сократились до одной машины каждые три дня.

Березовое перешло под контроль России В субботу российские войска освободили еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Под контроль российских военных перешло село Березовое. В регионе работает группировка войск «Восток».