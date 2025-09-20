В Николаевской области атакованы склад боеприпасов и база ВСУ. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Сообщают о прилетах в Снигиревском районе. Прилетело три раза, один из них по складу с боекомплектом, слышно было, и земля качнулась даже в Баштанке. Есть сильный прилет в расположение ВСУ», — сказал Лебедев.

В ночь на субботу в Николаеве прогремели взрывы. Об этом сообщили украинские СМИ и мэр города Александр Сенкевич.

По данным подполья, из места дислокации ВСУ вывезли не менее двух грузовиков с телами погибших бойцов. На месте происшествия было много машин скорой помощи. Лебедев предположил, что число уничтоженных военнослужащих превысило 50 человек.

Ранее волна атак охватила многие регионы Украины. Киев подвергся интенсивным ударам, а баллистические ракеты и беспилотники атаковали заводы, аэродромы и военные базы. Сергей Лебедев посчитал, что это подготовка к мощному ответу на удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.