В ночь на субботу ВС России атаковали украинские предприятия военно-промышленного комплекса, в том числе те, что занимаются разработкой ракетных комплексов «Сапсан». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Мощный удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности, включая авиацию и наземные системы, а также ударные беспилотники.

Под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса на Украине, где разрабатывают оперативно-тактические комплексы «Сапсан», производят многоцелевые ударные и разведывательные дроны, роботизированную боевую технику, перехватчики и барражирующие боеприпасы.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее ВС России нанесли удар по складу боеприпасов и позициям ВСУ в Николаевской области. Из места дислокации вывезли не менее двух грузовиков с телами погибших боевиков. Также российские десантники блокировали снабжение украинской бригады разведки. Подразделения противника оказались в критическом положении.