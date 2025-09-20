Российские десантники полностью блокировали снабжение 128-й штурмовой бригады украинской военной разведки на Запорожском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщило со ссылкой на командира отдельного отряда специального назначения.

Офицер с позывным Викинг заявил, что украинские военные остались без продовольствия и воды. По его данным, подразделения противника оказались в критическом положении.

«Есть даже точки <…>, где находится еще подразделение ГУР — 128-й отдельно штурмовой бригады, которым не то, что уже нечего пить, они пьют свою мочу», — отметил российский командир.

Он подчеркнул, что логистика противника была полностью нарушена.

Прежде к позициям бригады ежедневно прибывало от четырех до пяти машин с провизией в вечернее время. Сейчас поставки сократились до одной машины каждые три дня.

Проблемы со снабжением стали результатом двухнедельной операции российских войск.

Ранее на правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Украинские боевики пытались переправиться на другой берег, вместе с тяжелым гексакоптером «Баба-Яга».