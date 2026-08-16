Сотрудников Wildberries в Подольске эвакуировали со склада из-за атаки БПЛА

Сотрудников логистического объекта Wildberries в Подольске эвакуировали во время атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Подольске возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности», — уточнили в телеграм-канале маркетплейса.

По информации Wildberries, компания перестроила логистические цепочки, прием и поставку заказов перевели на другие объекты.

Ранее о пожаре на складе Wildberries в Подольске сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона отметил, что работники не пострадали, их успели вывести в момент атаки.