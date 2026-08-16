В Подмосковье запустили горячую линию для пострадавших при атаке ВСУ

В прокуратуре Московской области работает горячая линия для пострадавших при атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия», — указали в ведомстве.

Обратиться граждане могут по телефону: +7 (916) 240-31-28.

Ночью на 16 августа несколько городских округов Московской области подверглись атаке беспилотников противника. Есть погибшие и пострадавшие, их число уточняется. Повреждения получили жилые дома и коммерческие объекты.

В Подольске после атаки БПЛА загорелся склад Wildberries. Сотрудников успели вовремя вывести в укрытие, никто из них не пострадал.