Сегодня 15:57 «Главная цель». Солдаты и наемники ВСУ начали массово сбегать с передовой Военный эксперт Михайлов: командование ВС России не допустит растягивания фронта 0 0 0 Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency / Global Look Press Спецоперация

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На Донецком направлении в зоне проведения СВО заметили массовое отступление ВСУ — боевики бегут в сторону Киева, ВС России наступают. Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с 360.ru пояснил, что растягивания фронта, как в начале СВО, российское командование не допустит.

Продвижение ВС России на Донецком направлении В начале СВО полной победой Россия считала освобождение Донецкой и Луганской народных республик. Однако после обмана на переговорах и затягивания ситуации российское руководство поставило иные задачи, отметил Михайлов. «Все победы на Донецком направлении действительно ведут к улучшению ситуации на других направлениях и продвижению, потому что там была концентрация самых боеспособных подразделений и долгие годы делались укрепления, где не разворовали, а на других направлениях подобных укреплений не было. Соответственно, сейчас фронт посыплется везде», — пояснил он.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Киеву не до глубокого планирования Помимо Херсонской и Запорожской областей, у российского командования есть «более продвинутые задачи», заметил эксперт. Возможно, в других регионах Украины сделают зоны безопасности.

«Киеву сейчас не до глубокого планирования. Конечно, есть консультанты из НАТО и различных международных спецслужб. Но в данном аспекте, если солдаты бегут и более-менее боеспособные подразделения перебрасывают под Киев, режиму Зеленского нужно, чтобы хоть кто-то его оборонял», — заявил Михайлов. Эксперт выразил уверенность, что российское командование готово к любому развитию событий и не допустит ситуацию с «растягиванием» фронта, как было в начале СВО, когда пришлось отступать с некоторых позиций. «Сейчас мы сломя голову не кинемся и не позволим Киеву провести какую-то попытку наступления», — отметил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Наемники — главная цель Раньше украинских боевиков массово готовили для работы на технике НАТО, сейчас этой массовости нет, отметил Михайлов. Западной техники перебито немало, а на той, что осталась, некому работать и обслуживать. «Сейчас просто идет масштабное обрушение сопротивления киевского режима перед напором русских частей», — заявил он. Говоря о тысяче наемников, военный эксперт отметил, что это главная цель российских военных, и иностранцы, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, это прекрасно понимают. «Уже есть факты, что они (наемники — прим. ред.) также начинают массово покидать особо опасные зоны и перемещаться ближе к Киеву. Потому что наемник наемником, но никто не хочет погибать по глупости руководителей, которые решили хоть как-то затормозить машину российских вооруженных сил», — резюмировал Михайлов.