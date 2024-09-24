Украинские боевики за минувшие сутки совершили пять неудачных попыток пройти через границу России к поселкам Медвежий и Новый Путь в Глушковском районе Курской области. Каждый раз противник получил жестокий отпор со стороны российских войск и отступил, потеряв 40 человек личного состава. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что удары по нарушителям государственной границы нанесли армейская авиация и войска артиллерии. Кроме потери 40 человек, украинские боевики также не досчитались боевой машины пехоты, трех бронированных машин и одного автомобиля.

За минувшие сутки российские военные ударили по скоплениям живой силы и техники пяти механизированных, трех десантно-штурмовых, одной танковой бригад ВСУ, а также по участкам, занятым боевиками бригады морской пехоты и Нацгвардии Украины в Горшеченском, Суджанском, Большесолдатском, Железногорском, Кореневском и Глушковском районах Курской области.

Оперативная авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения сил противника в Сумской области Украины. Под огнем оказались резервы двух механизированных бригад, а также танковая группировка, десантно-штурмовая бригада и группа боевиков украинской Нацгвардии. В ходе боев российские войска ликвидировали бригаду охраны и три команды боевиков из теробороны.

Общие потери противника за сутки составили более 360 человек, а также 12 бронированных машин, боевую машину пехоты, четыре артиллерийских орудия, две пусковые установки РСЗО, три станции РЭБ и 11 автомобилей.

Четверо украинских военных добровольно сложили оружие и попали в плен.

Генерал-майор командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов объявил, что в распоряжении российских военных появились неопровержимые доказательства создания украинскими боевиками концлагерей для мирных жителей Курской области.