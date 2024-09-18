Вооруженные силы России разбили под Суджей бригады ВСУ, подразделение украинских сил специальных операций (ССО) и отряд американской частной военной компании Forward. Об этом РИА «Новости» сообщил командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«Несколько тысяч они потеряли, одной техники несколько сотен, потери огромные, но они завозят, и завозят, и завозят», — заявил боец.

По его словам, ВС России уже «обескровили» большую часть 61-й, 80-й и 82-й бригад ВСУ. Украинцы завезли 95-ю бригаду, но и ее уничтожили. Американская ЧВК с профессионально обученными военными тоже понесла значительные потери, добавил Аид.

Ранее группа наемников из Forward погибла возле населенного пункта Русская Конопелька в Курской области. Иностранцы пытались войти в село при поддержке бронетехники.