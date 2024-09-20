Наемники ВСУ сбежали с передовой после обстрела

Наемники ВСУ из Германии и Новой Зеландии сбежали с передовой после обстрела. Об этом РИА «Новости» рассказал военнопленный Артем Казарченков.

Позиция боевиков находилась на Угледарском направлении между Владимировкой и Никольским. В подкрепление прислали двух иностранных наемников в качестве снайперов.

«Один был немец, его зовут Пабло, весь в татуировках, второй был новозеландец, я не знаю, как его зовут, он ни на русском, ни на украинском не разговаривал», — рассказал Казарченков.

По его словам, во время обстрелов наемники прятались в норе — окопе для одного человека. Сам Артем находился на наблюдательном пункте. Позже Казарченков зашел в нору к иностранцам и спросил, все ли у них хорошо. Те ответили «нет». Вечером наемники сбежали.

Накануне сдавшийся боевик ВСУ Александр Гусак рассказал, как по приказу расстрелял трех пленных россиян. Он заявил, что у него не было выбора.