Обнулили. Затеряется ли гибель бойцов расчета БПЛА в бардаке, против которого они выступили
Публицист Миронова: расправа с «проблемными» бойцами стала проблемой в армии РФ
На прошлой неделе, 13 сентября, в Telegram появились предсмертные видео двух разведчиков БПЛА с позывными Эрнест и Гудвин. Военные рассказали, что их подразделение радиоразведки расформировали по приказу врио командира полка полковника Пузика, а самих бойцов отправили на штурм, из которого они не рассчитывают вернуться.
По словам Эрнеста и Гудвина, они не стали уклоняться от приказа, поскольку приняли присягу. Позже стало известно, что Сергей «Эрнест» Грицай и Дмитрий «Гудвин» Лысаковский погибли, а с ними — еще 12 членов расчета радиоразведки.
Министр обороны Андрей Белоусов потребовал разобраться в гибели бойцов и взял ситуацию под собственный контроль. Тем временем гражданское общество уже сделало вывод: военных убил давний враг России — бардак. Теперь вся страна с тревогой следит, не завязнет ли в бардаке и сама проверка, против бардака открытая.
Патологическая тяга к справедливости
Кто такой Гудвин
Дмитрий Лысаковский был юристом и радиолюбителем, который в 2014 году сам поехал на Донбасс и стал собирать там подразделение радиоразведки, вложив в него свои деньги. Позже больше трех лет Лысаковский провел в тюрьме по делу о рейдерском захвате усадьбы Нарышкиных на Гоголевском бульваре.
Беглое изучение показывает, что дело то очень темное. Лысаковский был юристом-антирейдером. Затем стал сначала свидетелем, потом обвиняемым в деле о рейдерском захвате здания, чьего признанного судом собственника представлял.
Однако в итоге почему-то в МВД появилось уголовное дело о разбое, оспариваемое здание признали вещдоком и передали его «на хранение» представителю компании, которую сам Лысаковский от лица своих клиентов называл рейдером. И Лысаковский сел в СИЗО.
Подробно почитать эту историю можно в блоге самого Дмитрия Лысаковского в «Живом журнале». Лысаковский много выступал в судах самых высоких инстанций, имел грамотную речь, точно и ясно излагал мысли на письме. Очень похоже, что мы имеем дело с типом хронического правдоруба.
Кто такой Эрнест
Сергей Грицай был подполковником. Служил в РВСН. На СВО пришел в 2022 году добровольцем, полгода воевал без оформления контракта в том же 87-м полку.
Пишут, что именно Грицай «Эрнест» создал в полку современный эффективный расчет разведки БПЛА из 29 человек. Также сообщается, что Грицай с Гудвиным на собственные средства создали в полку IT-лабораторию, однако вскоре ее оборудование исчезло, а подполковника перевели на сержантскую должность.
Грицай не писал справок, он писал стихи. Последнее стихотворение подполковник написал незадолго до ухода в смертельный штурм:
Кто сказал, что побеждать легко?
Не печатают в газете «Правда»,
Что в Генштабе нанесли на карту
Путь, пройти которым не дано.
Кто сказал: «Контракт давно пустяк»?
Сообщаю Родине и миру,
Что уйти на зимние квартиры
Нам не суждено уже никак.
Кто спросил, зачем в строю поэт?
Я готов тому сказать стихами,
Как горит душа на поле брани,
Если в ней зажечь Победы свет!
Помимо видеообращения и стихов Сергей Грицай оставил подробную справку на девяти листах, в которой изложил все, на его взгляд, преступления командования своего полка.
Весь Уголовный кодекс
То, против чего выступили в последние часы своей жизни двое военных, коротко описать можно только словом «бардак». И видеообращениях, и в написанной на девяти листах справке содержатся факты, от которых натурально шевелятся волосы.
Наркоторговля, госизмена, хищение воинского имущества и захват гражданского. Распродажа боевой техники. Обналичивание волонтерской помощи. Месть. Собственноручный расстрел полковником Пузиком неугодного состава. Отдельно бойцы рассказали о том, жена полковника Екатерина Корниенко через ее Telegram-канал «КатяВаля» помогает осваивать деньги под видом гумпомощи полку и что на собранные с неравнодушных граждан средства закупает для полка под видом новых старые «мавики».
Некоторые факты, изложенные бойцами Гудвином и Эрнестом, уже подтвердились. Так, в официальном канале Интербригад, воюющих на Донбассе с 2014 года, появилось сообщение, что в Донецке, на рынке «Маяк», торгуют армейскими дронами, которые присылают в 87-й полк через «КатюВалю».
«Доходит до смешного: „Нас собрали, приехала Валя, передала птицу, уехала. Потом у нас птицу забрали и мы ее больше не видели“ — пишут бойцы.
Таких свидетельств в Telegram за три дня набралось уже несколько десятков: бойцы рассказывают, что полковник запретил им обращаться за гуманитарной помощью к каким-либо другим волонтерам, кроме его жены Екатерины Корниенко.
Также вскрыта схема хищений: гумпомощь для фотоотчетов вручают бойцам, а потом заставляют сдать, она тут же попадает на рынок.
«КатяВаля» уже высказались: вместо покаяния или хотя бы внятных объяснений девушки обвинили общественность в травле полковника Пузика и его жены и заявили, что продолжают «работать». При этом выяснилось, что Екатерина Корниенко и ее сестра ранее попадали в скандал: в 2015 году на Ямале заявили, что фонд сестер «ДоброРуссия» не донес для адресатов более половины гуманитарной помощи, собираемой всем регионом.
Косвенно подтверждаются и обвинения полковника Пузика в массовых «обнулениях» неугодных бойцов: в справке Грицая указано, что на Пузика заводили уголовное дело о расстреле подчиненного в упор, дело, по словам Грицая, ведет 121-й военный следственный отдел.
На момент предполагаемого убийства неугодного подчиненного Пузик был командиром стрелкового батальона, затем его повысили — перевели на другой участок фронта и назначили врио комполка.
Расправа с проблемными бойцами, которые ратуют за справедливость, требуют человеческого отношения, имеют контакты с журналистами и военкорами, в нашей армии, кажется, стала большой проблемой, для нее придумали свое слово — «обнулить». Обнуление это не просто убийство — это устранение вышестоящим военным неугодного нижестоящего через прямое или опосредованное убийство. Если все, что рассказали Грицай с Лысаковским, правда, то их именно обнулили.
Что до обвинений в торговле и даже производстве наркотиков, то эта часть выступления Гудвина с Эрнестом у любого человека, кто хоть что-то слышал о положении дел в войсках, вызывает меньше всего вопросов.
Я, например, верю им, потому что не раз слышала, что бойцы частей формирования ДНР старались перейти в другие части именно из–за разгула наркоторговли. И слышала про парней, которые бросают семьи, работу, идут на службу, чтобы беспрепятственно «торчать». Попасть стараются в определенные части, знают, где есть наркоторговля.
Например, о Запорожском направлении я не раз как от бойцов, так и от волонтеров слышала, что там наркотики и алкоголь на линии боевого соприкосновения достать сложно. О донецком говорят обратное.
Каковы результаты?
На сегодня известно лишь одно: министр обороны Андрей Белоусов поручил разобраться в ситуации. Военкоры сообщают, что тела Эрнеста и Гудвина нашли и вынесли.
О судьбе полковника Пузика весь вчерашний вечер сообщали противоречивую информацию. То писали, что его задержали при попытке покинуть зону СВО, да еще с деньгами. То говорили, что полковника задержали и после допроса отпустили. Затем появилась версия, что задержали не того, а Пузик продолжает исполнять свои обязанности.
«КатяВаля» продолжают «работать». Суммы сборов, которые проходили через Екатерину Корниенко, даже примерно нельзя вообразить, если помнить, что им помогали несколько каналов с околомиллионным числом подписчиков, например канал Бориса Рожина. Через «КатюВалю» только за время СВО могли пройти миллиарды рублей. Пока не сообщалось, чтобы в отношении двух сестер начали доследственную проверку.
Есть еще четыре фигуранта предсмертных видео Гудвина и Эрнеста. Это некий Олег Николаевич Владимиров, который, по словам Лысаковского, имеет влияние на Пузика, может контактировать с западными разведками и добился расформирования расчета разведки БПЛА, чтобы полк не мог эффективно сражаться. В ряде Telegram-каналов писали, будто Владимиров покинул зону СВО, как только были обнародованы обращения бойцов.
Также речь шла о «правой руке» Пузика — военном с позывным Казак, который, по мнению Лысаковского, мог иметь отношение к распродаже оборудования расформированного расчета.
Еще двое: Смолкин Сергей Вячеславович с позывным «Хитрый» и его якобы сожительница Кристина Леонидовна с улице Зои Космодемьянской в Донецке — их Гудвин обвинил в продаже и возможном производстве наркотиков с целью морального разложения 87-го полка.
При иных громких происшествиях — например, когда мигрант задул в храме свечи или подростки станцевали у Вечного огня — мы имеем молниеносную реакцию органов: порой нарушителей ловят и показывают в тот же день. Солдата, обвинившего бойцов «Ахмата» в том, что те в Курской области прятались за спинами бойцов, нашли и попросили принести извинения на следующий, кажется, день.
После выхода обращений Грицая и Лысаковского прошло почти три дня. Пока нет никаких оснований утверждать, что кого-то задержали и начали доследственные проверки.