Обнулили. Затеряется ли гибель бойцов расчета БПЛА в бардаке, против которого они выступили

На прошлой неделе, 13 сентября, в Telegram появились предсмертные видео двух разведчиков БПЛА с позывными Эрнест и Гудвин. Военные рассказали, что их подразделение радиоразведки расформировали по приказу врио командира полка полковника Пузика, а самих бойцов отправили на штурм, из которого они не рассчитывают вернуться.

По словам Эрнеста и Гудвина, они не стали уклоняться от приказа, поскольку приняли присягу. Позже стало известно, что Сергей «Эрнест» Грицай и Дмитрий «Гудвин» Лысаковский погибли, а с ними — еще 12 членов расчета радиоразведки. Министр обороны Андрей Белоусов потребовал разобраться в гибели бойцов и взял ситуацию под собственный контроль. Тем временем гражданское общество уже сделало вывод: военных убил давний враг России — бардак. Теперь вся страна с тревогой следит, не завязнет ли в бардаке и сама проверка, против бардака открытая.

Патологическая тяга к справедливости Кто такой Гудвин Дмитрий Лысаковский был юристом и радиолюбителем, который в 2014 году сам поехал на Донбасс и стал собирать там подразделение радиоразведки, вложив в него свои деньги. Позже больше трех лет Лысаковский провел в тюрьме по делу о рейдерском захвате усадьбы Нарышкиных на Гоголевском бульваре.

Беглое изучение показывает, что дело то очень темное. Лысаковский был юристом-антирейдером. Затем стал сначала свидетелем, потом обвиняемым в деле о рейдерском захвате здания, чьего признанного судом собственника представлял.

Однако в итоге почему-то в МВД появилось уголовное дело о разбое, оспариваемое здание признали вещдоком и передали его «на хранение» представителю компании, которую сам Лысаковский от лица своих клиентов называл рейдером. И Лысаковский сел в СИЗО. Подробно почитать эту историю можно в блоге самого Дмитрия Лысаковского в «Живом журнале». Лысаковский много выступал в судах самых высоких инстанций, имел грамотную речь, точно и ясно излагал мысли на письме. Очень похоже, что мы имеем дело с типом хронического правдоруба.

Кто такой Эрнест Сергей Грицай был подполковником. Служил в РВСН. На СВО пришел в 2022 году добровольцем, полгода воевал без оформления контракта в том же 87-м полку. Пишут, что именно Грицай «Эрнест» создал в полку современный эффективный расчет разведки БПЛА из 29 человек. Также сообщается, что Грицай с Гудвиным на собственные средства создали в полку IT-лабораторию, однако вскоре ее оборудование исчезло, а подполковника перевели на сержантскую должность.

Фото: РИА «Новости»

Грицай не писал справок, он писал стихи. Последнее стихотворение подполковник написал незадолго до ухода в смертельный штурм:

Кто сказал, что побеждать легко? Не печатают в газете «Правда», Что в Генштабе нанесли на карту Путь, пройти которым не дано. Кто сказал: «Контракт давно пустяк»? Сообщаю Родине и миру, Что уйти на зимние квартиры Нам не суждено уже никак. Кто спросил, зачем в строю поэт? Я готов тому сказать стихами, Как горит душа на поле брани, Если в ней зажечь Победы свет!

Помимо видеообращения и стихов Сергей Грицай оставил подробную справку на девяти листах, в которой изложил все, на его взгляд, преступления командования своего полка.

Весь Уголовный кодекс То, против чего выступили в последние часы своей жизни двое военных, коротко описать можно только словом «бардак». И видеообращениях, и в написанной на девяти листах справке содержатся факты, от которых натурально шевелятся волосы.

Наркоторговля, госизмена, хищение воинского имущества и захват гражданского. Распродажа боевой техники. Обналичивание волонтерской помощи. Месть. Собственноручный расстрел полковником Пузиком неугодного состава. Отдельно бойцы рассказали о том, жена полковника Екатерина Корниенко через ее Telegram-канал «КатяВаля» помогает осваивать деньги под видом гумпомощи полку и что на собранные с неравнодушных граждан средства закупает для полка под видом новых старые «мавики».

Некоторые факты, изложенные бойцами Гудвином и Эрнестом, уже подтвердились. Так, в официальном канале Интербригад, воюющих на Донбассе с 2014 года, появилось сообщение, что в Донецке, на рынке «Маяк», торгуют армейскими дронами, которые присылают в 87-й полк через «КатюВалю». «Доходит до смешного: „Нас собрали, приехала Валя, передала птицу, уехала. Потом у нас птицу забрали и мы ее больше не видели“ — пишут бойцы.

Таких свидетельств в Telegram за три дня набралось уже несколько десятков: бойцы рассказывают, что полковник запретил им обращаться за гуманитарной помощью к каким-либо другим волонтерам, кроме его жены Екатерины Корниенко. Также вскрыта схема хищений: гумпомощь для фотоотчетов вручают бойцам, а потом заставляют сдать, она тут же попадает на рынок.

Фото: DJI Mavic 3 Pro. Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

«КатяВаля» уже высказались: вместо покаяния или хотя бы внятных объяснений девушки обвинили общественность в травле полковника Пузика и его жены и заявили, что продолжают «работать». При этом выяснилось, что Екатерина Корниенко и ее сестра ранее попадали в скандал: в 2015 году на Ямале заявили, что фонд сестер «ДоброРуссия» не донес для адресатов более половины гуманитарной помощи, собираемой всем регионом. Косвенно подтверждаются и обвинения полковника Пузика в массовых «обнулениях» неугодных бойцов: в справке Грицая указано, что на Пузика заводили уголовное дело о расстреле подчиненного в упор, дело, по словам Грицая, ведет 121-й военный следственный отдел. На момент предполагаемого убийства неугодного подчиненного Пузик был командиром стрелкового батальона, затем его повысили — перевели на другой участок фронта и назначили врио комполка.

Расправа с проблемными бойцами, которые ратуют за справедливость, требуют человеческого отношения, имеют контакты с журналистами и военкорами, в нашей армии, кажется, стала большой проблемой, для нее придумали свое слово — «обнулить». Обнуление это не просто убийство — это устранение вышестоящим военным неугодного нижестоящего через прямое или опосредованное убийство. Если все, что рассказали Грицай с Лысаковским, правда, то их именно обнулили.

Что до обвинений в торговле и даже производстве наркотиков, то эта часть выступления Гудвина с Эрнестом у любого человека, кто хоть что-то слышал о положении дел в войсках, вызывает меньше всего вопросов. Я, например, верю им, потому что не раз слышала, что бойцы частей формирования ДНР старались перейти в другие части именно из–за разгула наркоторговли. И слышала про парней, которые бросают семьи, работу, идут на службу, чтобы беспрепятственно «торчать». Попасть стараются в определенные части, знают, где есть наркоторговля. Например, о Запорожском направлении я не раз как от бойцов, так и от волонтеров слышала, что там наркотики и алкоголь на линии боевого соприкосновения достать сложно. О донецком говорят обратное.

Фото: РИА «Новости»

Каковы результаты? На сегодня известно лишь одно: министр обороны Андрей Белоусов поручил разобраться в ситуации. Военкоры сообщают, что тела Эрнеста и Гудвина нашли и вынесли. О судьбе полковника Пузика весь вчерашний вечер сообщали противоречивую информацию. То писали, что его задержали при попытке покинуть зону СВО, да еще с деньгами. То говорили, что полковника задержали и после допроса отпустили. Затем появилась версия, что задержали не того, а Пузик продолжает исполнять свои обязанности.

«КатяВаля» продолжают «работать». Суммы сборов, которые проходили через Екатерину Корниенко, даже примерно нельзя вообразить, если помнить, что им помогали несколько каналов с околомиллионным числом подписчиков, например канал Бориса Рожина. Через «КатюВалю» только за время СВО могли пройти миллиарды рублей. Пока не сообщалось, чтобы в отношении двух сестер начали доследственную проверку.

Есть еще четыре фигуранта предсмертных видео Гудвина и Эрнеста. Это некий Олег Николаевич Владимиров, который, по словам Лысаковского, имеет влияние на Пузика, может контактировать с западными разведками и добился расформирования расчета разведки БПЛА, чтобы полк не мог эффективно сражаться. В ряде Telegram-каналов писали, будто Владимиров покинул зону СВО, как только были обнародованы обращения бойцов. Также речь шла о «правой руке» Пузика — военном с позывным Казак, который, по мнению Лысаковского, мог иметь отношение к распродаже оборудования расформированного расчета. Еще двое: Смолкин Сергей Вячеславович с позывным «Хитрый» и его якобы сожительница Кристина Леонидовна с улице Зои Космодемьянской в Донецке — их Гудвин обвинил в продаже и возможном производстве наркотиков с целью морального разложения 87-го полка.

Фото: РИА «Новости»

При иных громких происшествиях — например, когда мигрант задул в храме свечи или подростки станцевали у Вечного огня — мы имеем молниеносную реакцию органов: порой нарушителей ловят и показывают в тот же день. Солдата, обвинившего бойцов «Ахмата» в том, что те в Курской области прятались за спинами бойцов, нашли и попросили принести извинения на следующий, кажется, день. После выхода обращений Грицая и Лысаковского прошло почти три дня. Пока нет никаких оснований утверждать, что кого-то задержали и начали доследственные проверки.