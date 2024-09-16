«Не того взяли». Задержание обратившегося в бегство полковника Пузика опровергли

Военная контрразведка не задерживала на границе ЛНР временно исполняющего обязанности командира 87-го мотострелкового полка первой бригады 51-й общевойсковой армии Игоря Пузика. Информацию о его бегстве опроверг Telegram-канал «Два майора».
«С мест опровергают. Не того взяли, говорят», — сообщил автор канала.
За пять минут до этого в канале появилась информация о задержании полковника Пузика с позывным Злой. Он якобы пытался покинуть зону СВО через ЛНР.
Офицер попал в центр скандала из-за видео, записанного бывшими операторами БПЛА с позывными Эрнест и Гудвин. Они пожаловались, что из-за конфликта с Пузиком получили перевод в штурмовое подразделение под Украинск на Покровском направлении. Впоследствии авторы ролика погибли. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил провести проверку.
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