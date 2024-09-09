Сегодня 15:02 Часы за 400 тысяч, спорткар за шесть миллионов. Почему не проверяют военные срочносборы Публицист Миронова рассказала о мошенничестве с военными срочносборами 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Года не прошло с тех пор, как некие волонтеры с помощью каналов «Помощь фронту» и «Два майора» собрали четыре миллиона на новый внедорожник для активистки Кати, чтобы ей комфортнее было возить гуманитарную помощь для армии. Вот уже новый скандал: волонтер, автор канала-сборщика для нужд армии Роман Алехин купил себе за шесть миллионов рублей красный Lamborghini.

Между прочим, Алехин — советник губернатора Курской области, сам из Курска, осенью 2022 года он получил мобилизационную повестку, но каким-то чудом военкомат его отпустил. Видимо, чтобы ездил теперь на спорткаре. В 2014 году Алехина осудили за мошенничество на инвалиде! Как будто в насмешку над всеми нами в эти же дни другой волонтер, Кирилл Федоров, насобирал с подписчиков более полумиллиона рублей на подарок себе. Волонтер, у которого вообще почти 600 тысяч подписчиков на канале, где все последние годы идут военные срочносборы, догадался рассказать, что 20% от этой суммы отправил на фронт, а на остальное купил себе в подарок часы. Почти 400 тысяч за часы для волонтера. Ибо патриоты должны жить хорошо! И Алехин так считает.

Неуловимые Нам надо что-то делать со срочносборщиками. Рынок сборов в Telegram это сегодня, очевидно, миллиарды и миллиарды. Какая-то космическая прорва денег, которые вообще не контролируют. Множество людей, как тот же Алехин или канал «Два майора», регулярно попадают в скандалы, их общество не только подозревает, но и открыто уже обвиняло в нечистоплотности.

Романа Алехина в 2014 году осудили за мошенничество с федеральными средствами, выделенными на закупку протезов инвалидам. Такой человек собирает огромные деньги. Оборот его канала за два с лишним года мог достигнуть миллиарда рублей. О «Двух майорах» обстоятельно писали и СМИ, и активисты. Поймали даже на фальсификации накладных. И ничего, и на белый внедорожник собрали, и миллион подарили украинским мошенникам. Причем предполагается, что у авторов канала есть украинский паспорт, они крымчане. Это значит, что им легко вывести деньги за границу. Украинский паспорт, скорее всего, есть у военблогера Грубника, который сейчас защищает Алехина и который тоже без конца собирает. А уж про Татьяну Монтян и говорить нечего: женщина много лет сама подчеркивает, что до победы России вообще не возьмет наше гражданство. Может, конечно, передумала, но это украинка, живущая в России вроде как без нашего паспорта и собирающая фантастические суммы на нашу армию, пока ее сын собирал на ВСУ.

Контроля за этими сборами нет никакого. Иные военсборщики (если по-русски, то аферисты, сидящие в тылу на мягком диване) и просто ставшие неожиданно неравнодушными и объявившие сбор на личную карту блогеры, любят козырнуть, будто их сборы «проверяет» прокуратура и «мониторит СК». Запомните: никаких срочносборов на частные карты без уголовного дела никакие прокуроры и следователи не мониторят. Это аксиома.

Когда будете в следующий раз посылать этим людям рубль, обязательно помните, что его не проверят, пока общество не добьется тотальной проверки всех сборщиков, а то и запрета этих срочносборов на личные карты. Фонды хоть как-то проверяет Минюст, и то у нас закон о благотворительной деятельности не совершенен, лазеек тьма, воруют только так. Но в случае со сборами на частные карты проверка не предусмотрена вообще.

Больше вреда, чем пользы Да, я понимаю, о чем говорю, когда предлагаю вообще запретить «на солдатиков» на частные карты. Да, я понимаю, что много сегодня покупается для военных тылом. Тем не менее считаю, что ущерб от срочносборщиков куда больше пользы. Скорее всего, оседает у них больше, чем уходит на фронт.

Фото: РИА «Новости»

Если не будет частных сборов, люди понесут помощь в тот же ОНФ, в администрации, ведь в каждом райцентре, а порой и поселке собирают конвои для армии. В конце концов, будут открываться фонды — КПД окажется выше. И снизится напряженность в обществе. Ведь все эти срочносборщики постоянно кричат, что в армии вообще ничего нет. У меня лично при чтении Telegram-сборщиков складывается именно такое впечатление: что чуть ли не зенитные установки через «телегу» приходится покупать. Это страшно фрустрирует, особенно семьи бойцов — они постоянно крутят в голове, что их сыновья, мужья, отцы воюют босы и голы, с палками вместо автоматов. Я журналист, который не первый год следит за мошенниками от благотворительности, и считаю, что от Telegram-сборов на нужды фронта сегодня стране больше вреда, чем пользы. Нам нужно срочно если не закрывать их, то по крайней мере перетряхивать счета всех военных патриотов. Вот буквально брать любой канал, где больше пяти тысяч подписчиков и где собирают «на солдатиков», и проверять счета, на которые ведутся сборы. Как проверять? Работа огромная, всех не проверишь, так что надо применять рулеточный принцип: у случайно выбранных требовать накладные, проверять наличие тайных счетов, недвижимости, машин, переводов за границу. Попался — срок. Реальный и большой.

Потому что ситуация беспредельная. Сегодня уже правило поведения — немного нарастив аудиторию, человек открывает сбор на помощь армии. За что почему-то облекается народным уважением. Хотя по идее, достигнув чего-то, человек должен отдавать свое, а не собирать чужое.

Звоните Дурову! Вот тут бы Дуров и пригодился. Павел Валерьевич признался, что сотрудничает с органами безопасности Евросоюза и даже имеет в Telegram специальных людей для контакта с ними. А с нашими органами в сфере прищучивания срочносборщиков Telegram посотрудничать не хочет? Насколько я понимаю, сегодня силовикам не составляет труда отследить военные сборы на частные карты, но факт ведения человеком в Telegram канала доказать все еще сложно. Наша система буксует там, где было бы уместно проехать катком.

Допустим, человек собирает на карту сотни миллионов в год. Оборот таких каналов это действительно сотни миллионов. Если владельца карты взять за грудки, он скажет, что деньги ему просто подарили. «Как же, ведь в телеге у тебя объявлен сбор?» «А докажите, что это я его объявлял и что именно на „мавики“ мне слали деньги, а не на подарок любимой бабушке». И все, как бы стоп.

Я лично вообще готова отказаться от анонимности в Telegram, лишь бы это помогло поймать срочносборщиков. Тем более что я анонимностью не пользуюсь, с читателями общаюсь под своим именем. Уверена, что большинству из нас анонимность не нужна, если ее реальная цена — скрытый наркорынок, сбыт порно и эти вот бездонные срочносборы.

Не смей спросить Самый интересный во всей этой беде вопрос: почему их не трогают? Только ли дело в невозможности органов охватить толпу диванных патриотов-сборщиков? Думаю, это причина не первостепенная: уж тех, кто нарастил полмиллиона подписчиков, найти и проверить легко. Проблема в другом: эти люди придумали себе защиту, только их спроси про деньги, они сразу обвиняют спрашивающих в непатриотизме и даже — в сочувствии Украине. Хитро сумели обделать, что они оказались патриотами, а мы — так себе, и спросить не смей. Если пойдут посадки, они закричат, что «пришли за патриотами». Как будто и те, кто им деньги слал, и те, кто придет их за это брать, тайно сочувствуют НАТО. В обществе назрел серьезный раскол. Предприимчивое меньшинство, буквально единицы по всей стране, требуют себе привилегий только на том основании, что назвались патриотами. Сборы на частные карты, невозможность реально их проверить, оскорбление, обзывание захохлами любых, кто ставит под сомнение кристальную честность этих патриотов. Сначала возмущались вопросами о честности, а теперь кричат «ЦИПСО, ЦИПСО!» в ответ любому, кто указывает на неуместность покупки волонтерами предметов роскоши. Люди испорчены не только безнаказанностью, но и комплексом святого: они поверили, что лучше нас.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Почему лучше? Они монетизировали принадлежность к норме. Поддерживать воюющую армию своей страны и сочувствовать ей — норма и свидетельство социального здоровья. Несогласные уехали, из оставшихся мало кто желает своей армии поражения. Нас в стране примерно 150 миллионов патриотов, кто никуда не уехал. Тех, кто сдает на гуманитарную и военную помощь, возит ее, плетет сети, шлет в Курскую область одеяла, думаю, исходя из анализа разных оценок, у нас миллионов 40. Людей, что отдают свое, шлют свои деньги, тратят свое время. Почему у нас не они оказались патриотами, а те, кто объявил сбор чужих средств?

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Что-то грубо неправильное произошло к лету 2022 года, когда у нас началось возвеличивание волонтерских военкоровских каналов. Вообще, оба слова в этом контексте надо бы писать в кавычках: якобы волонтерские и якобы военкоровские.Потому что в основном люди там сидят на диване и перепощивают чужие новости. Настоящие военкоры — это погибший под обстрелом Ростислав Журавлев, это едва не погибший Евгений Поддубный, это пока — тьфу! тьфу! тьфу! — целый и невредимый Александр Сладков. Люди, едва ли не безвылазно находящиеся на передовой.

Сидящие в теплой квартирке срочносборщики занимаются перепостом их новостей и придумыванием собственных. Но вдруг обросли многосоттысячной аудиторией, почувствовали себя королями.

Почему купивший себе спорткар Алехин больший патриот, чем мы? Россияне деньги свои шлют — он собирает чужие. У многих мужья, братья, отцы воюют — Алехин получил по мобилизации повестку, но что-то произошло и Алехина из военкомата отпустили! Он не пошел воевать, имея повестку на руках. Причем, когда волонтеру и сборщику вручили повестку, началась волна: якобы Минобороны мстит Алехину за намеки на плохое снабжение армии.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Уже по определению в этой среде была выработана позиция, что их мобилизовать не могут, они же патриоты! Счета проверить не смей у патриота, за спорткар осудить даже не думай. Напомнить про судимость Алехина? Скажет, что ты работаешь на украинцев. Начнешь доказывать, что у Алехина, вопреки его словам, нет прибыльного бизнеса, который позволил бы ему купить спорткар за шесть миллионов рублей, назовут ципшошницей. Потребуешь вернуть деньги, заорет, что ты захохлуха. Удобно! А уж спросить, почему служить-то не пошел, раз такой патриот, и почему не в Курске, такого вообще страшно. Как мы видим, у нас со срочносборщиками сложилась чрезвычайно опасная ситуация, которая влечет не только нравственный конфликт, но и прямые убытки: в случае со сборами на часы и машины деньги в конечном итоге были изъяты с благотворительного рынка. А десятки миллионов россиян, которые своими средствами помогают армии, в очередной раз задумаются, не впустую ли идет их помощь и не окажется ли конкретно их кровная тысяча пущенной на новый спорткар.