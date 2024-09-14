Белоусов взял на контроль расследование гибели операторов дронов Гудвина и Эрнеста

Проверкой и выяснением причин гибели двух военнослужащих 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа с позывными Эрнест и Гудвин займутся начальник Генштаба Валерий Герасимов и заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковник Виктор Горемыкин. Как сообщила пресс-служба Минобороны, такое поручение дал глава ведомства Андрей Белоусов.

К работе также подключится Департамент военной контрразведки ФСБ России. Министр обороны поручил разобраться в ситуации в самые кратчайшие сроки и поставил дело под свой контроль.

Военнослужащий Дмитрий Лысаковский с позывным Гудвин занимал пост главы подразделения разведки Донецкой Народной Республики. После расформирования отряда его перевели в штурмовики на передовой вместе с сослуживцем Сергеем Грицаем, носящим позывной Эрнест. Это следует из скриншотов переписки с Гудвином, опубликованных в Telegram-канале «ПриZрак Новороссии» военкора Владимира Грубника.

В своих сообщениях Лысаковский заявил, что подразделение воздушной разведки расформировали намеренно, а свой перевод назвал попыткой от него избавиться.

От себя Грубник добавил, что вместе с коллегами пытался добиться перевода Эрнеста и Гудвина как хороших операторов беспилотников в другие подразделения, но не успел, и они погибли.