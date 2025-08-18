«Герани» уничтожили азербайджанские терминалы под Одессой: база SOCAR в огне, что дальше?

Российские «Герани» поразили нефтебазу азербайджанской компании SOCAR в Одесской области. Это уже третий их объект, который атаковали в августе. Разрушены резервуары, насосная станция и инфраструктура. Азербайджан, который и так тайно поставлял Украине боеприпасы, ранее грозил официальными поставками оружия в ответ на атаки, но пойдет ли он на этот шаг? Подробнее о ситуации — в материале 360.ru.

«Герани» буйствовали по всей Украине Сильнейший удар ВС России пришелся на время около полуночи — в течение нескольких часов «Герани» вместе с ракетными ударами методично уничтожали военные объекты.

В Одесской области оказались полностью разрушены нефтяные терминалы, связанные с поставками из Азербайджана, на месте ударов начались пожары. Одновременно атаки нанесли по приграничным районам Харьковской, Сумской и Черниговской областей. По неуточненным данным, погибли высокопоставленные военные чиновники.

Фото: РИА «Новости»

«Много люди по прилетам пишут. Одесса, Харьков, Павлоград. А ночь еще вся впереди», — писал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев после массированного налета. По данным мониторинговых ресурсов, массированные атаки дронов зафиксировали в направлении пяти населенных пунктов: Нежин (Черниговская область), Шостка (Сумская область), Згуровка (Киевская область), Водолага (Харьковская область), Павлоград (Днепропетровская область). Вероятно, в Шостке атаки направили на военные предприятия и места дислокации личного состава и техники ВСУ, включая склады с ГСМ. В Нежине, скорее всего, целью налета оказались учебные военные центры и полигоны.

Фото: РИА «Новости»

Азербайджанская нефтебаза под ударом «Гераней» Однако наиболее мощному удару подверглась именно Одесса. Местные СМИ сообщили о точных попаданиях в районе станции Усатово, там полностью разрушили логистическую базу «Новой почты» на Киевском шоссе и повредили азербайджанские нефтяные терминалы SOCAR. «Загорелись объекты „Новой почты“ и азербайджанской нефтяной компании Socar. <…> Напомним, „Новая почта“ активно задействована в логистике для ВСУ, а SOCAR обеспечивает топливом украинскую армию», — отметил журналист Руслан Осташко.

Также об ударе российских беспилотников по нефтебазе SOCAR сообщало азербайджанское издание Minval. По его информации, после атаки на объекте начался пожар, повреждения получили все резервуары, здание насосной станции и другие помещения.

Фото: РИА «Новости»

Политолог Марат Баширов при этом напомнил, что экономика Азербайджана очень зависима от нефтяного сектора. До недавнего времени российские удары обходили стороной объекты SOCAR на украинской территории. «Видно, был определенный блок, а теперь его нет», — добавил эксперт.

Франция уже сдается Свои крупные бизнес-интересы на Украине, в частности в Одессе, имеет, как известно, президент Франции Эммануэль Макрон. Вероятно, опасаясь потерь, он фактически пошел вразрез с позицией европейских партнеров, предложив Киеву формально признать утрату территорий в обмен на гарантии безопасности. Предложение это по достоинству «оценили» в Telegram-канале «Типичная Одесса». «Еще встреча не началась, а Франция уже сдается», — посмеялись авторы поста об идеях Макрона.

Фото: Felix Zahn/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

Баширов также обратил внимание на отвиливание Макрона. По его словам, этот шаг президента Франции — удар под дых не только Зеленскому, но и фон дер Ляйен, которая солировала с ним в Брюсселе». По его оценке, сейчас в ЕС царит атмосфера взаимного недоверия. Трампу на переговорах 18 августа достаточно будет выделить одного из лидеров — и показное единство мгновенно рассыплется на уточнения и вопросы, что равносильно расколу. Эксперт спрогнозировал, что следующим слабым звеном станет Италия, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц рискует оказаться в глупом положении, если события пойдут по такому сценарию.