В Азербайджане пригрозили поставками истребителей Украине

Азербайджан готов перебросить ВСУ свои истребители МИГ-29 в случае продолжения атак на объекты SОСAR на территории Украины. Об этом депутат Расим Мусабеков заявил в беседе с политологом Гелой Васадзе. Отрывок диалога опубликовал в Telegram-канале телеведущий Руслан Осташко.

По словам Мусабекова, Азербайджан сейчас меняет свою авиацию. Поэтому модернизированные МиГ-29, купленные когда-то у Украины, можно передать ВСУ.

«Пускай в России задумаются, что точно так же у нас много старого советского оружия в Нахичевани», — отметил депутат.

Ранее стало известно, что Азербайджан потратит два миллиона долларов на закупку и отправку электрооборудования для нужд Украины. В российском МИД отметили, что возможное снятие эмбарго Баку на поставку оружия Украине приведет к усугублению ситуации и эскалации.