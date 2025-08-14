На Украине начали готовиться к боям в Одессе

Город Одессу и более 100 населенных пунктов Одесской области внесли в список возможных территорий боевых действий. Об этом сообщило Министерство общин и территорий Украины.
Судя по документу, после этого в регионе и городе могут появиться военные администрации.
Ранее серия мощных взрывов прогремела на объектах нефтяной и газовой инфраструктуры в Одесской области, в том числе принадлежащих азербайджанским компаниям. После этого президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с Владимиром Зеленским осудил действия России и договорился продолжать энергетическое сотрудничество с Украиной.