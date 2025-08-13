Возможное снятие эмбарго Азербайджана на поставку оружия Украине не способствует миру, а лишь приводит к усугублению ситуации и эскалации. Об этом на брифинге сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев.

«Эти действия не способствуют решению конфликта, а приводят к усугублению ситуации и эскалации на земле», — сказал он.

Представитель МИД добавил, что азербайджанской стороне хорошо известна позиция России относительно поставок неонацистскому киевскому режиму вооружений или гуманитарной помощи двойного назначения.

«Считаем, что такие действия не способствуют мирному урегулированию конфликта», — заключил он.

Ранее стало известно, что Азербайджан потратит два миллиона долларов на помощь Украине — на закупку и отправку электрооборудования для нужд киевского режима.