Стали известны доходы арестованного экс-замминистра обороны Булгакова

Бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков, задержанный по делу о коррупции, за 2018 год заработал 15 243 973 рубля 25 копеек. Это следует из опубликованной декларации .

По ее данным, Булгакову и его жене принадлежит квартира площадью 109,5 квадратных метра. В собственности супруги генерала есть три земельных участка и жилой дом площадью 621,8 квадратных метра, а также автомобиль Lexus RX350. При этом она задекларировала годовой доход в 225 943 рубля 54 копейки.

Из деклараций можно выяснить также, что в 2018 году супруги продали парковочное место площадью шесть квадратных метров.

Булгаков с 2008 по 2022 годы занимал должность заместителя министра обороны, отвечая за материально-техническое обеспечение армии. 26 июля его задержали сотрудники ФСБ.

Ранее стало известно об обысках в парке «Патриот» по уголовному делу против другого бывшего замминистра обороны, Тимура Иванова.