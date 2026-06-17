Фейк: удар по автобусу с детьми в Брянской области нанесли ВС России

В Сети появились ложные заявления об ударе ВС России по автобусу с детьми

Проукраинские телеграм-каналы соорудили фейк вокруг теракта ВСУ, целью которого стал автобус с детьми в Брянской области. В Сети стали распространять сведения о том, что транспортное средство якобы атаковали российские военные.

Фейк

Проукраинские телеграм-каналы распространяют информацию, что ВС России на самом деле подбросили обломки украинского дрона и организовали съемки, чтобы переложить вину на Украину.

Правда

Информация о том, что автобус с белорусскими детьми в Брянской области якобы атаковали российские военные, не соответствует действительности и является фейком. Официальные лица России и Белоруссии, а также очевидные факты произошедшего полностью опровергают эти утверждения.

В Кремле назвали произошедшее террористическим актом. Следственный комитет России по этому факту после атаки ВСУ на автобус в Брянской области возбудил уголовное дело.

Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко незамедлительно принять все меры для оказания помощи пострадавшим в результате теракта, совершенного ВСУ в Брянской области, отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Министерство иностранных дел Белоруссии жестко осудило удар украинского БПЛА по автобусу в Брянской области. В транспортном средстве находились граждане республики, включая детей.

«Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», — заявлял официальный представитель внешнеполитического ведомства Руслан Воронков.

Российские следственные органы, руководство России и Белоруссии квалифицировали произошедшее как атаку украинского беспилотника на гражданский транспорт, в результате которой есть погибшие и пострадавшие.

Распространяемая версия о постановочной операции российских силовиков является фейком, направленным на искажение произошедшего.

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