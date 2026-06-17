Белоруссия потребовала от Украины объяснений из-за атаки на автобус

МИД Белоруссии потребовал от Украины объяснений из-за атаки на автобус с детьми

МИД Белоруссии требует от украинской стороны исчерпывающих объяснений из-за атаки на граждан республики в Брянской области. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков.

«Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений», — подчеркнул он.

Глава Минздрава Белоруссии Александр Ходжаев уточнил БелТА, что республика отправила в Брянскую область специалистов и реанимационные бригады для оценки пострадавших граждан после атаки ВСУ.

«Направили три реанимационные бригады, которые дополнили специалистами в составе 11 человек. Они смогут оценить состояние и принять решение о возможности транспортировки в Белоруссию», — добавил он.

В следовавшем из Гомеля в Геленджик атакованном автобусе находились 44 человека, в том числе 28 — дети-спортсмены, которые направлялись на отдых. В результате атаки погибла сопровождавшая команду женщина.