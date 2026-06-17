Кремль назвал удар дрона ВСУ по автобусу с детьми под Брянском терактом

Песков: Путин дал поручения о помощи пострадавшим от теракта ВСУ под Брянском

Организованный киевским режимом удар беспилотником по автобусу с детской школьной командой — это теракт. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин созвонился с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и поручил принять срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым при теракте.

Украинский беспилотник приехавший из Белоруссии автобус в Почепском районе Брянской области в среду, 17 июня.

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук, в салоне находилась школьная футбольная команда с родителями, сопровождающими и тренером.

Он подчеркнул, что последствия атаки выглядят как удар по бронетехники, а значит те, кто это сделал имели боевой опыт.

По данным Следственного комитета, на месте от полученных ранений погибла женщина.

В Минздраве добавили, что медицинская помощь понадобилась пяти детям и одному взрослому. Пострадавших доставили в больницы Брянска, куда выехали специалисты федерального центра медицины катастроф.

Остальных пассажиров доставили в пункты временного размещения. В ближайшее время туда прибудет автобус, который под прикрытием российских военных доставит людей в Гомельскую область.