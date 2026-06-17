В Белоруссии возбудили уголовное дело после атаки на автобус с детьми

В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту атаки беспилотника на автобус с детьми из Гомельской области. Об этом заявил председатель Следственного комитета республики Константин Бычек, сообщило агентство БелТА .

По его словам, дело приняли к производству, сейчас проводят разбирательство. Белорусские следователи выехали в Россию, чтобы оказать содействие коллегам из Следственного комитета. Тесное взаимодействие между ведомствами уже налажено.

В автобусе, следовавшем из Гомеля в Геленджик, находились 44 человека, из них 28 — дети-спортсмены, которые ехали на отдых. В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая команду.

Шесть человек пострадали, в том числе пять детей. Брянские врачи обнаружили у них осколочные ранения.

Ситуацию под личный контроль взяла уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она уточнила, что свяжется с белорусскими коллегами.